顏寬恒遭判貪汙 律師葉慶元幫狠酸：簡直鬼扯蛋！

國民黨立委顏寬恒捲入竊占國有地等案一審遭判刑。圖／聯合報系資料照片 國民黨立委顏寬恒因沙鹿莊園豪宅，捲入竊占國有地、假買賣及詐領助理費案被起訴，台中地院昨依貪汙、偽造文書二罪共判八年四月有期徒刑，竊占部分判無罪。律師葉慶元狠酸是「神判決，簡直鬼扯蛋嘛！」，他也擔心，司法過於偏激，可能會失去人民信任。

葉慶元27日在臉書貼文表示，顏寬恒的案件客觀上看起來，實際執行助理職務的人就是顏的金主，一直幫他們支付一些有的沒有的錢。顏投桃報李，把他報成公費助理，讓他也不要都是自掏腰包，然後他繼續幫顔支付有的沒有的費用，「這樣怎麼會變成貪汙呢？簡直鬼扯蛋嘛！」

葉慶元也表示，「不動產交易，本來就一個願買，一個願賣，價錢對了就成交。可以由法院來判斷因為價格太低就是假買賣嗎？假設真的是虛偽買賣好了，最高法院不是早就承認有所謂的借名登記嗎？什麼時候變成相關的假買賣都構成偽造文書啊？」

葉慶元表示，顏寬恒、高虹安兩案的貪汙判決「都太令人傻眼了」，他擔心，當司法太過於偏頗的時候，就會失去人民的信任，人民捨棄法院作為紛爭解決的途徑，就會退回到叢林法則。

網友則留言，「說實話，覺得現在的司法比戒嚴時代的司法更不值得期待」、「高虹安那案的助理公衛文也說，偵訊時空檔檢察官告訴她：上面就是要起訴妳，然後為了約五百元，判兩年，有夠扯」、「顏是有缺那幾萬要貪汙的人嗎」、「反正就是先抹黑，再來利用御用媒體帶動輿論風向」。