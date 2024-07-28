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高雄前鎮里幹事涉酒駕 懲戒法院判降1級改敘

中央社／ 台北28日電

高雄市前鎮區李姓里幹事今年1月間參加餐會飲酒後，騎乘公務機車上路與自小客車發生碰撞，警方測出酒精濃度高達每公升0.76毫克。懲戒法院判決李男降1級改敘，可上訴。

判決指出，李男於今年1月17日晚間在前鎮區參加外燴餐會飲用酒類後，駕駛普通重型機車（公務車）行駛於道路，當天晚間7時50分許，李男駕駛的機車與自用小客車發生碰撞，經警方到場處理並對李男施以吐氣酒精濃度檢測達每公升0.76毫克。

高雄地檢署今年3月間將李男緩起訴處分，期間1年，並應於緩起訴處分確定之日起至緩起訴屆滿前3個月內，向公庫支付新台幣9萬元，並參加法治教育講座2場次。

高雄市政府認為，李男違法行為，已嚴重影響服務機關及高雄市政府團隊形象，有懲戒之必要，依公務員懲戒法第2條及第24條規定移送懲戒法院審理。

懲戒法院認定，李男違失行為明確，考量李男身為前鎮區公所里幹事，不能以身作則，竟違反刑法規定酒後駕駛，致生公共危險，審酌他行為後坦承違法，且已與車禍對造和解，判決李男降1級改敘。可上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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