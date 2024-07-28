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疑不滿沒候補上機位 金門機場男椅擲櫃檯遭函送

中央社／ 金門縣28日電

金門交通受颱風影響造成旅客滯留，縣府評估有民航局加開班機與軍方協助，今天應可結束疏運，但在金門機場1名男子昨晚疑因未補上機位致情緒失控，持椅擲向櫃檯遭警方函送。

航空警察局台北分局金門分駐所人員告訴中央社記者，楊姓男子27日晚上8時50分許在金門機場進行最後班機候補作業時，疑似沒有補上班機導致情緒失控，持紅色塑膠椅擲向補位櫃檯，造成1名地勤人員手部挫傷及瘀傷。

警方表示，獲報後將楊男帶回詢問，並受理航空業者提告傷害罪嫌部分，後續會依傷害等罪嫌將楊男函送金門地方檢察署偵辦。

金門縣政府人員表示，金門海空運皆受颱風凱米影響，日前已經協調航空公司針對運能先作增加準備，在飛航安全為最高優先情況下，全力協助旅客鄉親疏運。

縣府指出，經協調民航局增開加班機，並且業管單位協助國防部軍機，今天應可完成疏運。

櫃檯 民航局 金門

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