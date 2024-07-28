影／醉男疑不滿未候補上機位 竟抓塑膠椅狠砸櫃檯

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

凱米颱風攪局，金門航班大亂，金門尚義機場聯合候補櫃檯在昨天晚間20時51分，一名等待候補的楊姓男子疑似因酒醉情緒激動，再加上不滿未候補上機位，竟失控發飆，抓起現場塑膠椅直接砸向聯合候補櫃檯，造成正在進行候補作業的立榮航空地勤人員手部挫傷，據了解，立榮航空已對楊姓男子提告，目前正由警方偵訊釐清。

這起暴力事件發生在昨天晚間20時51分，當時立榮航空地勤人員正喊完最後一班的飛機候補，沒想到楊姓男子忽然情緒失控，大罵一聲後，隨即將現場塑膠椅砸向聯合候補櫃檯，好在地勤人員反應快，用手將椅子擋下，才沒砸到頭部。

此事也引起現場一陣騷動，在旁的保全人員見狀馬上抓住他，送交航警所，基於保護員工，立榮航空當場決定提告，金門航警所也立即受理，並對楊男與現場人員製作筆錄。

據了解，地勤人員的友人透露，她的心情很難過，認真工作，竟然無辜被攻擊，一切依公司規定辦理。

滿身酒氣的楊姓男子則向航警抱怨，他已經候補數日，急著想回家，感覺航空公司的態度不友善，憤而向櫃檯砸椅子，沒想到會砸到人。

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金門尚義機場聯合候補櫃檯在昨晚發生一名等待候補的男子疑似因酒醉情緒激動，再加上不滿未候補上機位，竟失控抓起現場塑膠椅砸向聯合候補櫃檯，造成正在進行候補作業的地勤人員手部挫傷。圖／翻攝自金門航空站YouTube
金門尚義機場聯合候補櫃檯在昨晚發生一名等待候補的男子疑似因酒醉情緒激動，再加上不滿未候補上機位，竟失控抓起現場塑膠椅砸向聯合候補櫃檯，造成正在進行候補作業的地勤人員手部挫傷。圖／翻攝自金門航空站YouTube
金門尚義機場昨晚發生一名等待候補的男子疑似因酒醉，不滿未候補上機位，竟失控抓起現場塑膠椅砸向聯合候補櫃檯，「兇器」塑膠椅子斷裂碎片。記者蔡家蓁／攝影
金門尚義機場昨晚發生一名等待候補的男子疑似因酒醉，不滿未候補上機位，竟失控抓起現場塑膠椅砸向聯合候補櫃檯，「兇器」塑膠椅子斷裂碎片。記者蔡家蓁／攝影
金門尚義機場昨晚發生一名等待候補的男子疑似因酒醉，加上不滿未候補上機位，竟失控抓起現場塑膠椅砸向聯合候補櫃檯，圖為「兇器」塑膠椅子已斷裂毀損。記者蔡家蓁／攝影
金門尚義機場昨晚發生一名等待候補的男子疑似因酒醉，加上不滿未候補上機位，竟失控抓起現場塑膠椅砸向聯合候補櫃檯，圖為「兇器」塑膠椅子已斷裂毀損。記者蔡家蓁／攝影

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