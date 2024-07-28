影／醉男疑不滿未候補上機位 竟抓塑膠椅狠砸櫃檯
凱米颱風攪局，金門航班大亂，金門尚義機場聯合候補櫃檯在昨天晚間20時51分，一名等待候補的楊姓男子疑似因酒醉情緒激動，再加上不滿未候補上機位，竟失控發飆，抓起現場塑膠椅直接砸向聯合候補櫃檯，造成正在進行候補作業的立榮航空地勤人員手部挫傷，據了解，立榮航空已對楊姓男子提告，目前正由警方偵訊釐清。
這起暴力事件發生在昨天晚間20時51分，當時立榮航空地勤人員正喊完最後一班的飛機候補，沒想到楊姓男子忽然情緒失控，大罵一聲後，隨即將現場塑膠椅砸向聯合候補櫃檯，好在地勤人員反應快，用手將椅子擋下，才沒砸到頭部。
此事也引起現場一陣騷動，在旁的保全人員見狀馬上抓住他，送交航警所，基於保護員工，立榮航空當場決定提告，金門航警所也立即受理，並對楊男與現場人員製作筆錄。
據了解，地勤人員的友人透露，她的心情很難過，認真工作，竟然無辜被攻擊，一切依公司規定辦理。
滿身酒氣的楊姓男子則向航警抱怨，他已經候補數日，急著想回家，感覺航空公司的態度不友善，憤而向櫃檯砸椅子，沒想到會砸到人。
※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言