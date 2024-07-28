影／醉男疑不滿未候補上機位 竟抓塑膠椅狠砸櫃檯

凱米颱風攪局，金門航班大亂，金門尚義機場聯合候補櫃檯在昨天晚間20時51分，一名等待候補的楊姓男子疑似因酒醉情緒激動，再加上不滿未候補上機位，竟失控發飆，抓起現場塑膠椅直接砸向聯合候補櫃檯，造成正在進行候補作業的立榮航空地勤人員手部挫傷，據了解，立榮航空已對楊姓男子提告，目前正由警方偵訊釐清。

這起暴力事件發生在昨天晚間20時51分，當時立榮航空地勤人員正喊完最後一班的飛機候補，沒想到楊姓男子忽然情緒失控，大罵一聲後，隨即將現場塑膠椅砸向聯合候補櫃檯，好在地勤人員反應快，用手將椅子擋下，才沒砸到頭部。

此事也引起現場一陣騷動，在旁的保全人員見狀馬上抓住他，送交航警所，基於保護員工，立榮航空當場決定提告，金門航警所也立即受理，並對楊男與現場人員製作筆錄。

據了解，地勤人員的友人透露，她的心情很難過，認真工作，竟然無辜被攻擊，一切依公司規定辦理。

滿身酒氣的楊姓男子則向航警抱怨，他已經候補數日，急著想回家，感覺航空公司的態度不友善，憤而向櫃檯砸椅子，沒想到會砸到人。