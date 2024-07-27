台中男穿袈裟隨機殺人...住戶以為「不是壞人」 兒子險遭砍死

台中1名男子情緒不穩，半夜身穿袈裟開車到苗栗向素不相識民眾借廁所，卻闖進屋拿鐮刀朝住戶林姓兒子猛砍，法院一審認定男子辨識能力下降，減刑後依殺人未遂罪判3年10月，考量他難穩定就醫，且有隨機殺人之舉，為免再對他人危害，一、二審都裁定他繼續暫行安置。

檢警調查，男子2023年7月14日開車到苗栗向一戶人家借廁所，對方同意讓他入內，男子竟闖入對方林姓兒子房間內，持鐮刀朝他頭部砍殺、拿大理石煙灰缸狠砸，行凶後隨即離去，警方追到台中逮人，起獲他凶刀、作案時身穿的袈裟。

苗栗地院一審時，男子矢口否認殺人未遂，辯稱鐮刀不是他的，沒有毆打林男。屋主則說，當天見男子身穿袈裟表示要借側所，他就降低戒心，認為「出家人不會是壞人」，後來驚見對方砍傷、痛毆兒子，兒子滿臉是血，他上前制止扭打，對方就跑掉了。

遭砍的林男則說，房門突然被打開看到1名身穿袈裟的男子，對方衝過來高舉鐮刀砍他，還拿大理石煙灰缸猛砸，直言「力道很大，像是往死裡打」，林男還說，自己只是在家裡休息，卻莫名遭人攻擊，覺得非常倒霉。

一審認為，男子穿袈裟，打扮易讓人與宗教、正向、善良產生聯想，且聽聞他人內急需求，一般人確易降低防備，難以預料會有攻擊行為，審酌男子行為、林男傷勢等，認定他有殺人犯意。

一審審酌男子因情緒症狀有診斷證明，應訊時舉止異常、隨意誦經還推倒法庭螢幕，辨識行為能力顯著降低，依刑法第19條減刑後，依殺人未遂罪判他3年10月，令入相當處所施以監護3年。

一審也考量，男子家庭功能不足、難穩定就醫，且有隨機殺人之情，基於保障他醫療，避免再對他人造成危害，裁定他令入司法精神醫院、機構，暫行安置6月。