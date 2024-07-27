兒少吸毒再犯率高 法務部：須與社安網結合但難度高

毒品氾濫，對兒少造成危害。中華民國兒童健康聯盟、國教行動聯盟與台灣共善促進協會，今天舉辦2024台灣青少年藥物濫用防制對策論壇。法務部保護司科長彭洪麗說，台灣兒少吸食毒品者，2年內再被通報比率將近3成，除醫療以外，更需要社會、教育等面向支持，但社安以家庭為單位服務，毒癮者常面臨家庭關係斷裂等問題，兩者如何結合，將是挑戰。

彭洪麗表示，法務部統計，106年至108年施用毒品2年內再犯復發情形，成人一、二級毒品再犯率46%，成人三、四級毒品再犯率為46.4%；兒少吸食一、二、三、四級毒品，2年內再被通報的比率為28%，且其中17.1%為6個月內再被通報，由此可見，兒少吸食毒品再犯率高，且6個月是應該掌握的關鍵輔導期。

在法務部計畫推動下，地方政府毒防中心已放寬過去必須等待驗尿陽性才可介入輔導，改為在檢警偵查階段即可介入。彭洪麗表示，根據統計，112年警方、檢察官轉介至毒防中心人數中，有15%，共929人為毒防中心追蹤輔導中的舊案，更凸顯吸食毒品再犯情形嚴重，除醫療以外，社政、教育等方面，必須共同努力。

彭洪麗說，為確保後續服務精準度，個案在接受毒防中心服務前，必須至現場接受評估，但各縣市僅設有一家毒防中心，對民眾而言近便性不足，經行政院跨部會討論後，決議由衛福部在目前6個藥癮示範中心、140處毒品相關醫療處遇機構，增設個案報導據點，提升服務可近性，再由毒防中心加強與前述單位聯繫，取得評估資料、統一開案。

為強化社政、社會心理方面支持系統，協助毒癮者復歸社會，毒品防治被納入強化社安網計畫中。但彭洪麗表示，毒品防制是以個人為單位，由衛生單位負責，台灣社福系統多數方案卻是以家庭為單位提供服務，實務上毒品施用個案，常面臨家庭關係斷裂，或與家庭成員分別居住等問題，毒防、社政系統如何融合難度較高，將是毒品防治未來必須面臨的重要問題。

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