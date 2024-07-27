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台南通緝犯被押上車 「五字經」訐譙員警卻判無罪

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南程姓男子因施用毒品案件，去年3月15日經台南地檢署發布通緝，隔日下午他即在永康區復興路口遭員警緝獲，當員警將他帶上巡邏車時，卻不斷以五字經辱警，被訴侮辱公務員罪等，一審被判2月，不服上訴，惟公然侮辱罪釋憲案5月間出爐，二審援用其見解，改判程無罪。

檢警調查，永康警分局復興派出所黃姓、陳姓兩員警，去年3月16日下午2時50分許，在永康區復興路口緝獲程姓通緝犯，2警欲將他帶上巡邏車時，他如連珠砲脫口「我X你媽逼」、「X你娘雞歪」等語持續辱罵員警，抵達派出所後，程仍接續辱罵「我X你的」、「我X一遍跟X一百遍都是罰一樣的」等語。

而他遭上銬過程，與員警肢體衝突，雙方均掛彩，因而被訴侮辱公務員罪、強暴妨害公務罪嫌及傷害罪嫌等，一審認他犯侮辱公務員罪處2月，其餘被訴部分均無罪。程不服上訴。

台南高分院合議庭分別就程被控侮辱公務員、公然侮辱部分說明。合議庭指出，審酌程口出不雅言語過程情境及其前後表意的脈絡，可能因員警在要將他解送上車過程，因互相施力，導致他身體失去平衡後，倒在地上，致其身體疼痛，所以在員警要將他從地上扶起身過程中，失去理智，開始以一連串不雅言語持續針對員警叫嚷咆哮，抒發其不滿情緒。

主觀上或是因個人修養不足、一時情緒反應而為習慣性用語，客觀上也無從認定已達到足以影響員警執行公務的程度。

另在公然侮辱部分，程不雅言語，固屬十分粗鄙，且確會對員警造成不悅及冒犯痛苦，然依社會共同生活一般通念，此種冒犯及影響程度，尚難認已逾一般人可合理忍受範圍，所以對於員警社會名譽或名譽人格影響，應尚未逾越一般人可合理忍受範圍限度。

程男以五字經辱警，一審認他犯侮辱公務員罪被判2月，不服上訴，惟公然侮辱罪釋憲案今年5月間，二審援用其見解，改判程無罪。圖／本報資料照
程男以五字經辱警，一審認他犯侮辱公務員罪被判2月，不服上訴，惟公然侮辱罪釋憲案今年5月間，二審援用其見解，改判程無罪。圖／本報資料照

公務員 台南 通緝

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