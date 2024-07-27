快訊

行李等了3小時！他飆罵讓「華航地勤下跪」 震撼影片曝光

陸車市血流成河！賓士賣一輛賠30萬 「降量保價」有用？

冷泡茶、熱泡茶，哪個咖啡因比較少？喝了不怕睡不著？營養師盤點喝茶6好處

聽新聞
test
0:00 / 0:00

工程師邀2國中女生同出遊 給錢送小禮誘至摩鐵性交被判刑

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

工程師尤姓男子透過臉書社群軟體結識國二及國三女學生，去年以金錢及送手鍊等方式，多次邀約至汽車旅館發生性行為，2少女家長事後得知報警提告。新北地院考量尤男坦承犯行並已賠償受害少女與家屬達成和解，日前依判刑2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，於判決確定日起1年內完成20小時法治教育課程，可上訴。

判決指出，大學畢業、目前從事超商店員及傳統產業工程師的尤姓男子於2022年10月在臉書社交軟體，以暱稱「魯地瓜」與就讀國二及國三2名相互熟識的女學生交往，以邀約唱歌為藉口，先後約2女外出，自2023年1月至6月間，將人帶至新北市不同汽車旅館，以請客吃東西或提供1000元至3、4000元及手鍊、飾品作為性交行為代價，出手猥褻2女及性交得逞。

「說實話，如果時間還能重來，我真得不想認識你。」其中一名少女在手機通訊軟體中，曾如此對尤男說。2少女家長事後得知報警提告，新北地院考量尤男坦承犯行並已賠償受害少女與家屬達成和解，日前依與14歲以上、未滿16歲女子為有對價之性交罪及猥褻行為罪，判刑2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，於判決確定日起1年內完成20小時法治教育課程，仍可上訴。

示意圖／Ingimage
示意圖／Ingimage

提告 汽車旅館 臉書

延伸閱讀

疑涉嫌買票...綠營桃市前議員2年前連任失利 今因賄選獲緩刑

舅舅被告性侵外甥女 一句「好久沒瑟瑟」讓他躲重刑

趁同居人入獄硬上16歲少女 他賠百萬換緩刑

帶15歲小女友回家愛愛30回 20歲男賠45萬獲緩刑

相關新聞

工程師邀2國中女生同出遊 給錢送小禮誘至摩鐵性交被判刑

工程師尤姓男子透過臉書社群軟體結識國二及國三女學生，去年以金錢及送手鍊等方式，多次邀約至汽車旅館發生性行為，2少女家長事...

再審逆轉 林繼敏被控收賄25萬判無罪

十多年前署立醫院爆大規模貪汙，檢方起訴前衛生署醫管會執行長黃焜璋和多名署立醫院高層，黃收賄二百五十萬元護航廠商自訂規格，...

林姿妙親信涉貪詐財6500萬元 判12年

宜蘭縣前公共造產專員許智信涉詐欺、貪汙6500萬等罪，宜蘭地院昨一審宣判，許犯貪汙治罪條例利用職務詐取財物罪10罪、詐欺...

最高法院指標性判決…塵爆致死傷 八仙負損害賠償

九年前八仙塵爆造成數百人死傷，被害人分別提個人或團體訴訟，最高法院昨作出指標性判決，確認八仙樂園公司應依消費者保護法規定...

肇事逃逸！6旬男酒駕撞死泰籍移工 國民法官判8年6月

63歲熊姓男子2023年3月9日深夜飲酒後駕車返家途中，在桃市新屋區撞死站在路旁聊天的泰籍移工，肇事後不僅未停車協助送醫...

疑涉嫌買票...綠營桃市前議員2年前連任失利 今因賄選獲緩刑

民進黨籍桃園市前議員吳宗憲2022年底競選連任失利，卻於選舉期間涉嫌與洪姓女助理、許姓女里長候選人以走路工造勢為誘餌，對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。