工程師邀2國中女生同出遊 給錢送小禮誘至摩鐵性交被判刑

工程師尤姓男子透過臉書社群軟體結識國二及國三女學生，去年以金錢及送手鍊等方式，多次邀約至汽車旅館發生性行為，2少女家長事後得知報警提告。新北地院考量尤男坦承犯行並已賠償受害少女與家屬達成和解，日前依判刑2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，於判決確定日起1年內完成20小時法治教育課程，可上訴。

判決指出，大學畢業、目前從事超商店員及傳統產業工程師的尤姓男子於2022年10月在臉書社交軟體，以暱稱「魯地瓜」與就讀國二及國三2名相互熟識的女學生交往，以邀約唱歌為藉口，先後約2女外出，自2023年1月至6月間，將人帶至新北市不同汽車旅館，以請客吃東西或提供1000元至3、4000元及手鍊、飾品作為性交行為代價，出手猥褻2女及性交得逞。