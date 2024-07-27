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再審逆轉 林繼敏被控收賄25萬判無罪

聯合報／ 記者王宏舜／台北報導

署立基隆醫院（改制前）心臟內科前主任林繼敏。圖／取自署立基隆醫院網站
署立基隆醫院（改制前）心臟內科前主任林繼敏。圖／取自署立基隆醫院網站
十多年前署立醫院爆大規模貪汙，檢方起訴前衛生署醫管會執行長黃焜璋和多名署立醫院高層，黃收賄二百五十萬元護航廠商自訂規格，得標署立醫院採購案，判刑十五年定讞；前署立基隆醫院心臟科主任林繼敏被認定收賄判刑十四年。林繼敏三度聲請再審都遭駁，台灣高等法院去年就「收賄廿五萬部分」裁准再審，昨天改判無罪。

高院原認定林繼敏於二○一一年心血管攝影Ｘ光機採購案犯違背職務收受賄賂罪，另於2Ｄ心臟超音波採購案犯不違背職務收受賄賂罪，各處十一年、七年六月徒刑，合併執行十四年徒刑。昨天再審審理的範圍「僅限於」心血管攝影Ｘ光機採購案，若案件確定，因林至去年已服刑四年多，符合假釋條件。

林繼敏在判決定讞後，就聲請再審案件聲請裁判憲法審查，憲法法庭不受理。林認為相關證人證詞非對他不利，就是證人間證詞不同，不應認定他有罪，因此四度聲請再審，高院去年七月裁准，但最高法院今年二月駁回2Ｄ心臟超音波採購案再審聲請。

高院再審庭認為，林繼敏雖提供採購規格，但無「綁定規格」，也沒有限定廠商投標。本案被告林洽權、林弘銘是妨害投標罪的共同正犯，兩人歷次供述或證述不一致。

再審庭認為，林繼敏不負責開標、審標，難認有違背職務行為。林弘銘雖曾交付一個紙袋給林繼敏，但無法證明裡頭有廿五萬元。

收賄 衛生署

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