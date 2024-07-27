最高法院指標性判決…塵爆致死傷 八仙負損害賠償

2015年八仙塵爆。圖／聯合報系資料照片 九年前八仙塵爆造成數百人死傷，被害人分別提個人或團體訴訟，最高法院昨作出指標性判決，確認八仙樂園公司應依消費者保護法規定負損害賠償責任，見解將影響尚在審理中的個案和團體訴訟結果。

最高法院認為，消費者處於弱勢，企業經營者具專業知識、資訊、技術、經驗，基於消保法立法意旨，應由企業經營者承擔較重的服務安全欠缺責任，且不能任意藉契約轉嫁由他方單獨負擔，解免自身責任。

最高法院指出，八仙公司雖和瑞博公司簽租賃合約，將樂園部分場地出租給瑞博公司舉辦彩色派對，但活動區域位在樂園最內側，與樂園其他設施相連通，無實體區隔，且活動時間與樂園營業時間重疊，八仙也提供午後優惠票和彩色派對票等組合商品，兩者也互通併用服務人力及設施，彩色派對宣傳可以使用八仙的名稱。

最高法院認為，八仙公司不僅是單純的出租人或提供場所者，應就與經營事項關係密切活動造成的事故，負損害賠償責任。昨判決楊姓、王姓、林姓被害人求償等三案，一、二審均判決瑞博、玩色公司及負責人呂忠吉應連帶賠償被害人，因案件未上訴確定。

其中，楊姓被害人部分，二審判決八仙公司免負賠償責任，且時任八仙公司董事長陳柏廷、負責灑彩粉的沈浩然、盧建佑也免賠，最高法院廢棄八仙公司免賠部分，發回更審，其餘駁回上訴，代表陳柏廷等三人免賠確定。

王姓、林姓被害人部分，二審均認定八仙公司應負損害賠償責任，判八仙應賠償王及父母共五六三萬餘元、賠償林四八○萬餘元；最高法院指出，因消保法第七條第三項但書規定，企業經營者若能證明無過失，法院得減輕賠償責任，但二審漏未審酌八仙相關辯詞，也廢棄發回更審。

最高法院民事大法庭裁定，依公司法規定對公司負責人請求賠償損害者，請求權消滅時效期間應適用民法侵權行為規定，時效為兩年，非十五年；此見解一出，時任八仙總經理陳慧穎於林姓、楊姓被害人案件中，確定免負賠償責任。