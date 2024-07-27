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林姿妙親信涉貪詐財6500萬元 判12年

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導

宜蘭縣政府公共造產前專員許智信騙17人投資共6500萬餘元，犯貪汙治罪條例、詐欺等罪，地院今判處有期徒刑12年。本報資料照
宜蘭縣政府公共造產前專員許智信騙17人投資共6500萬餘元，犯貪汙治罪條例、詐欺等罪，地院今判處有期徒刑12年。本報資料照
宜蘭縣前公共造產專員許智信涉詐欺貪汙6500萬等罪，宜蘭地院昨一審宣判，許犯貪汙治罪條例利用職務詐取財物罪10罪、詐欺取財罪7罪，共17罪，各判處7月到7年10月有期徒刑，應執行12年，褫奪公權5年；不法所得5700萬餘元沒收，無法沒收者追徵價額，全案可上訴。

許智信目前仍然在押，他曾是宜蘭縣長林姿妙核心幕僚，許案也被部分人士視為林涉貪案的「前哨戰」，但法界人士認為，2案案情大不相同，許案是較為單純職務詐欺，林案牽涉農地農用、臨時建物使用等較複雜的法規面，無法一概而論。

判決指出，許智信2020年2月到2023年9月間，擔任縣府公共造產基金雇用業務員、雇用管理員、雇用專員，負責推展公共造產，且支援縣長室基層服務，對外宣稱是縣長林姿妙秘書、助理，也陪同林參與基層活動，雖未經過公務員考試，具有法定職務權限的公務員身分。

判決指出，許智信2021年6月到2023年9月間，以「有未公開的政府採購標案可以投資」的名義，騙10名被害人投資；又因積欠高利貸，2023年1月到9月間，騙7人「有投資案可供投資」。許共騙取17名被害人6500萬餘元，歸還部分款項後，不法所得5772萬1500元。

地院表示，許智信以政府採購標案詐財部分，是利用公務員身分詐財，犯貪汙治罪條例，10罪各判處7年2月到7年10月；其餘7罪以投資案名義詐欺，無證據證明和許的職務有直接或相當關聯性，犯詐欺罪，各判處7月到1年2月。

公務員 詐欺 貪汙

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