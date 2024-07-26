肇事逃逸！6旬男酒駕撞死泰籍移工 國民法官判8年6月

63歲熊姓男子2023年3月9日深夜飲酒後駕車返家途中，在桃市新屋區撞死站在路旁聊天的泰籍移工，肇事後不僅未停車協助送醫，竟還躲回家2小時，直到警方上門，他的酒測值仍超標，此案為桃園地方法院國民參與審判案，經職業法官與國民法官審理、評議後，今天傍晚將熊男依公共危險罪的酒後駕車致人於死、肇事遺棄等罪分別判刑，應執行徒刑8年6月，全案可上訴。

判決事實指出，雲林籍63歲熊姓男子家住中壢區民族路六段，去年3月9日晚間至新屋區赴宴飲用酒類，晚間9點50分駕車返家，沿新屋區中山東路2段往中壢行駛，卻在新屋區中山東路2段346號前，不勝酒力、車身偏離車道，直接衝撞站在路旁31歲彭姓泰國籍移工THIPHAHA PONGPITHAK。

熊男肇事後立刻急踩油門加速離去，駕車返回17公里外的中壢區巷內住處。彭姓移工遭撞飛10餘公尺，因頭胸部鈍挫傷、肋骨骨折、氣血胸、呼吸衰竭等傷勢，當晚10點46分宣告急救無效。警方於當晚112點28分到熊男住處，測得他的吐氣酒精濃度為每公升0.48毫克。

法官說明量刑理由，經政府大力宣導被告熊男應該知道不得酒後駕車，仍心存僥倖開車上路，除構成用路人潛在危險，更造成致人於死的無可挽回結果，且被告肇事後經過相當時間酒測值仍為每公升0.48毫克，足見他於駕車時，體內酒精濃度不低。

被告於駕車撞擊彭姓被害人後，撞擊強度致擋風玻璃破裂，理應下車察看甚至報警處理，竟置之不理逕行駕車返家，讓被害人無法有及時獲救機會，應予非難；另考量被告熊男於法院審理中坦承犯行，惟於警察至他家查獲之際，被告僅坦承有駕車，但否認飲酒及知道有撞到人，於偵查中方逐步坦承犯罪的犯後態度；審酌被告本案酒後駕駛動力交通工具致人於死之犯行，除造成彭姓被害人死亡外，也造成被害人雙親、妻女等親屬天人永隔、難以回復的悲痛，並喪失家中唯一經濟支柱，家庭經濟陷於窘迫困難，考量審理前與被害人親友達成和解，並分期給付等情，分別量處適當之刑。

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