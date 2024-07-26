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疑涉嫌買票...綠營桃市前議員2年前連任失利 今因賄選獲緩刑

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

民進黨籍桃園市前議員吳宗憲2022年底競選連任失利，卻於選舉期間涉嫌與洪姓女助理、許姓女里長候選人以走路工造勢為誘餌，對選民交付賄款2100元，涉嫌透過樁腳買票，桃園地院今天審結，將他依違反公職人員選舉罷免法的交付賄賂罪判處徒刑2年、褫奪公權5年。緩刑5年期間交付保護管束，判決確定2年內支付公庫30萬元，並提供240小時義務勞務，本案可上訴。

洪姓女助理依違反公職人員選舉罷免法的交付賄賂罪，判徒刑2年，褫奪公權5年。緩刑5年期間交付保護管束，並應於判決確定起2年內，支付公庫8萬元，提供240小時義務勞務；時任里長候選人許姓女子依違反公職人員選舉罷免法的交付賄賂罪，判徒刑1年8月，褫奪公權5年。又犯有投票權人收受賄賂罪，判徒刑4月，得易科罰金，褫奪公權貳年。緩刑5年期間付保護管束，並應於判決確定2年內，支付公庫8萬元，提供240小時義務勞務；另名范姜女助理無罪。

判決事實指出，吳宗憲為桃園市第3屆市議員選舉（即2022年直轄市議員選舉）第12選區（即觀音區）市議員候選人，洪姓女子為吳宗憲的助理；許姓女子為2022年里長選舉的桃園市觀音區金湖里里長候選人。許女基於對有投票權之人預備賄賂，於2022年11月預備發放彭男、何女一人5000元補助款，嗣因故作罷，而止於預備賄賂階段。

洪女於同年11月21日上午將1萬3500元現金交給許女，由許女轉交予吳男等9名金湖里掃街人員每人1500元。吳宗憲同意不知情的范姜女助理再發放每人600元報酬給吳男等9名金湖里掃街人員，致使吳男等9名金湖里掃街人員各收受共2100元賄款。

由洪女於同年10月6日交付10萬元現金給三和里莊姓里長。又於同年10月某日上午以10萬元金額行賄大同里劉姓女里長兼候選人，被劉婉拒。另於同年11月7日交付5萬元現金給許女。同年11月間交付3萬元給許男，被許男退還。吳宗憲於同年10月10日以贊助樹林里黃姓里長競選經費為名，交付1萬2000元給黃的競選總部，遭黃退還。又於同年10月22日交付2萬元給富源里余姓里長競選總部，也遭余退還。

法官審酌，被告吳宗憲、洪姓女助理、許姓女里長候選人等明知選舉乃民主政治運作重要制度，須由選民評斷候選人的才德、品行、學識、操守、政見而選賢與能，此攸關國家政治之良窳甚鉅，而賄選為敗壞選風的主要根源，一旦金錢介入選舉，民主政治真諦即遭抹滅，詎其等為求被告吳宗憲或許女當選，竟對於有投票權之人預備交付賄賂、行求、交付賄賂，敗壞選風，足以影響、破壞選舉公正性，戕害民主政治根基，被告許女另不思正當行使民主政治制度賦予的選舉權，竟貪圖小利收受賄賂，敗壞選風。惟念其等犯後均能坦承犯罪，尚具悔悟之意，分別量刑並均諭知褫奪公權。

民進黨桃園市前議員吳宗憲於2022年底競選連任失利，卻遭檢調查出涉及賄選，桃園地院今天審結宣判，將他依違反公職人員選舉罷免法判2年、褫奪公權5年。緩刑5年期間交付保護管束，判決確定後支付公庫30萬元，提供240小時義務勞務，本案可上訴。圖／聯合報資料照
民進黨桃園市前議員吳宗憲於2022年底競選連任失利，卻遭檢調查出涉及賄選，桃園地院今天審結宣判，將他依違反公職人員選舉罷免法判2年、褫奪公權5年。緩刑5年期間交付保護管束，判決確定後支付公庫30萬元，提供240小時義務勞務，本案可上訴。圖／聯合報資料照

桃園地院 民進黨 競選總部 議員

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