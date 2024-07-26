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指標性判決出爐！9年前塵爆釀重大死傷 最高法院：八仙要負賠償責任

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

9年前八仙塵爆造成重大死傷，最高法院今作出3件損害賠償判決，確立八仙公司應負損害賠償責任、遊樂業者依消費者保護法規定負連帶賠償責任的指標性意義，見解也將影響尚未宣判的個人提告案件及團體訴訟的結果。

消保法第7條第1項、第3項規定，企業經營者提供的商品、服務，應確保符合當時科技或專業水準可合理期待的安全性，若違反規定，導致消費者或第三人受有損害，應負連帶賠償責任，但企業經營者能證明無過失，法院得減輕賠償責任。

最高法院指出，企業經營者相較於消費者，更具專業的知識、資訊、技術、經驗等，因此基於消保法立法意旨，應由企業經營者承擔較重的服務安全欠缺責任，且不能任由企業經營者藉由契約，將之轉嫁由他方單獨負擔，並解免自己責任。

最高法院認為八仙公司雖和瑞博公司簽訂租賃合約，將樂園部分場地出租給瑞博公司舉辦彩色派對八仙水陸戰場活動，但以5大理由認為八仙公司應負損害賠償責任。

理由包括，其一場地上彩色派對活動區域與樂園其他設施相連通，無實體區隔；其二，活動時間與八仙樂園營業時間重疊；其三，在入場門票上，消費者購買八仙樂園門票、午后優惠票或彩色派對票，皆可獲得相同服務；其四，在服務人力及設施上，二者互通併用；其五，彩色派對宣傳可以使用八仙的名稱。

最高法院指出，八仙公司不只是單純的出租人，或僅提供場所者，而應就與經營事項關係密切相關活動造成的事故，負消保法損害賠償責任；指標性判決一出，未來相關八仙個人求償、團體訴訟案件皆將依此見解作出判決。

另外，最高法院民事大法庭今也裁定，依公司法規定對公司負責人請求賠償損害者，請求權消滅時效期間，應適用民法第197條第1項規定，也就是時效為2年。此見解一出，代表時任八仙公司總經理陳慧穎免賠確定。

最高法院今判決3案包括楊姓、王姓和林姓被害人；其中，楊在塵爆中受有燒傷面積58%，提起求償訴訟，二審判決八仙公司、時任八仙公司董事長陳柏廷、總經理陳慧穎、負責灑粉的沈浩然、盧建佑免賠；最高法院今廢棄八仙公司免賠部分，發回更審，其餘駁回上訴，代表陳柏廷、陳慧穎、沈浩然、盧建佑免賠確定。另外，呂忠吉、瑞博、玩色公司應連帶賠償楊381萬餘元、瑞博和玩色公司應賠償楊父、楊母各5萬元部分，因未上訴第三審而確定。

王姓、林姓被害人部分，二審均判決八仙公司應負損害賠償責任，但最高法院認為八仙公司曾抗辯沒有過失，但二審漏未依消保法第7條第3項但書審酌，因此也廢棄發回更審；另陳慧穎、陳柏廷等人免賠確定。

2015年八仙塵爆。圖／聯合報系資料照片
2015年八仙塵爆。圖／聯合報系資料照片

八仙樂園 呂忠吉 提告 最高法院 消費者

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