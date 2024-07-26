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三重警涉幫詐團查個資昨羈押禁見 警同仁：已有前例

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市三重警分局慈福派出所李姓員警，涉嫌幫詐團查詢民眾車籍個資，這月24日上午被北市刑大帶回查辦，檢察官複訊於昨天向法院聲請羈押獲准。消息傳回，李員同事表示，已有前例可循，不覺得驚訝。

據了解，李姓員警警專32期畢業，畢業後分發至新北市淡水警分局服務，從警9年的他，做事還算認真，會主動積極查案績效不錯。李與同仁間相處算融洽，不過有時候處事較情緒化、遇特殊事情較為激進。

員警私下說，李員不止一次查詢他人個資，且已有前例可循，這次疑似幫詐團查詢個資遭羈押禁見，他並不會感到驚訝。

2021年2月李在新北市淡水警分局水碓派出所服務期間，因不滿前女友分手後與林男交往，竟利用職務之便，在派出所內使用公務桌上型電腦、M-Police行動載具裝置。

李先盜用淡水警分局偵查隊警員陳憬霖帳號、密碼以及用其個人帳號、密碼，登入智慧分析決策支援系統（AI）、車籍資訊系統（TA2）、M-Police系統，蒐集林男個人資料。

並於同年同月25日1時許，手拿鐵鎚潛入林男位於新北市淡水區社區住處地下5樓停車場，敲擊林男座車，毀損林男車前擋風玻璃、右後車窗及右後照鏡致車損。後遭警內部查出李員在上述公用電腦有查詢紀錄，發覺有異調查送辦。

案經法院審理，李員因一時失慮，觸犯刑責，惟犯後已坦承犯行，並與被害人達成調解，犯後也知所悔悟。依刑法第74條第1項第1款規定，併予宣告緩刑3 年。他也因此於同年調往三重警分局警備隊列管，不久再調至慈福派出所服務至今。

沒想到，日前台北地檢署偵辦詐欺集團查出案外案，李員疑似協助詐團查詢民眾車籍等個資，警在詐團成員手機發現民眾車籍等個資截圖照片，循線查出李員涉案。本月24日上午8時許北檢指揮北市刑大會同新北市警察局督察室，前往慈福所蒐扣證物，帶回李等5人查辦，檢察官複訊後，4警請回，李員涉嫌重大檢察官於昨天向法院聲請羈押獲准。

對此，三重警分局昨晚對外發出聲明表示，依警察人員人事條例，將李員報請停職處分，調整服務單位配合後續司法調查，另將視偵審結果將涉案員警，列為汰除對象，追究相關人員考核監督責任。

新北市三重警分局慈福所李姓員警，涉嫌幫詐團調閱民眾個資，昨法院聲押禁見獲准。圖／李員臉書
新北市三重警分局慈福所李姓員警，涉嫌幫詐團調閱民眾個資，昨法院聲押禁見獲准。圖／李員臉書
新北市三重警分局慈福所李姓員警，涉嫌幫詐團調閱民眾個資，昨法院聲押禁見獲准。記者曾伯愷／攝影
新北市三重警分局慈福所李姓員警，涉嫌幫詐團調閱民眾個資，昨法院聲押禁見獲准。記者曾伯愷／攝影

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