台南88槍案槍手另涉酒駕傷害1年執行將屆 高分院裁押3月

台南88槍擊案槍手孔祥志一審被判8年，併科罰金20萬元，不服上訴二審審理中，而他因不能安全駕駛致交通危險、傷害等2罪，預定8月1日執行期滿，他以老母需要照顧為由，聲請具保停押，台南高分院認他涉88槍擊案犯嫌重大且逃亡大陸，裁定自另案執行期滿釋放日起羈押3月。

孔祥志因不能安全駕駛致交通危險、傷害等2罪，經桃園地院及台南地院先後判刑，去年向台南高分院聲請應執行刑。

台南高分院審酌，孔於2017、2020年間因不能安全駕駛案件，經法院判處罪刑確定，並各於2017年及2020年8月間執行完畢；旋於2020年10月間，因細故與多人共同持工具傷害及私行拘禁被害人，屬暴力犯罪。

又於該傷害案件審理中即2022年11月間，再於飲用酒類後，查獲後測得其吐氣所含酒精濃度達每公升0.48毫克，無照駕駛轎車，因不能安全駕駛，不慎撞及前車及路邊停放車輛，罔顧公眾往來交通安全。台南高分院裁定2罪應執行1年。

然而，他因涉88槍擊案與同案洪政軍逃亡大陸，去年2月25日自大陸押解回台後入監執行，預定今年8月1日執行期滿。孔祥志主張，家中尚有智力逐漸退化的老母仰賴他照顧，請求具保停止羈押。

台南高分院指出，孔因犯槍砲彈藥刀械管制條例等案件，經一審判處8年，併科罰金20萬元，孔犯罪嫌疑重大，且已有逃亡大陸地區的事實，符合刑事訴訟法中羈押原因，且孔持槍對被害人的競選總部掃射射擊，危害被害人的生命、身體、財產法益，及社會法益甚鉅，羈押孔符合比例原則。

面對孔主張家中有老母需他照顧，台南高分院表示，孔如果有需求，可以請求辯護人或本院，代為通知當地村里長或社會局等權責單位前往關心。

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