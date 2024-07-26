北巿清潔隊員收1500違規助醫師清運廢棄物 涉貪汙今起訴

去年，台北市萬華區清潔隊昆明分隊陳姓隊員，涉嫌收受林姓診所醫師1500元賄款，替林使用非專用垃圾袋搬運廢棄物。台北地檢署今偵結，依涉嫌貪汙治罪條例，起訴陳、林兩人。

檢方指出，2023年3月13日，林將未使用台北市專用垃圾袋盛裝家中廢棄物，堆放在台北市萬華區人行道上，陳接獲指示赴現場，將紙箱、廢電風扇等可回收物品搬運至車上後，進入林的診所告知林，需自行清運未以專用垃圾袋盛裝的棉被、雨傘及草席等一般廢棄物。

林聽聞後，當場從口袋取出1500元現金交予陳，作為對價；陳回稱，自己是公務員，不得收受民眾金錢，雙方推託數次後，陳收下1500元賄款，並於同日稍晚，駕駛資源回收車至該人行道，搬運林未以專用垃圾袋包紮的一般廢棄物至車上，載往台北市市民大道3號水門轉運站，將廢棄物卸載於該處。