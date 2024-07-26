快訊

高虹安助理費涉貪46萬無罪答辯失望了 今判7年4月將停職

「毒蟲影帝」劉亞仁驚爆性侵硬上！趁男子熟睡施暴得逞

「沒料到教育界如此惡化」 老師如何逃離情緒黑洞？

北巿清潔隊員收1500違規助醫師清運廢棄物 涉貪汙今起訴

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

去年，台北市萬華區清潔隊昆明分隊陳姓隊員，涉嫌收受林姓診所醫師1500元賄款，替林使用非專用垃圾袋搬運廢棄物。台北地檢署今偵結，依涉嫌貪汙治罪條例，起訴陳、林兩人。

檢方指出，2023年3月13日，林將未使用台北市專用垃圾袋盛裝家中廢棄物，堆放在台北市萬華區人行道上，陳接獲指示赴現場，將紙箱、廢電風扇等可回收物品搬運至車上後，進入林的診所告知林，需自行清運未以專用垃圾袋盛裝的棉被、雨傘及草席等一般廢棄物。

林聽聞後，當場從口袋取出1500元現金交予陳，作為對價；陳回稱，自己是公務員，不得收受民眾金錢，雙方推託數次後，陳收下1500元賄款，並於同日稍晚，駕駛資源回收車至該人行道，搬運林未以專用垃圾袋包紮的一般廢棄物至車上，載往台北市市民大道3號水門轉運站，將廢棄物卸載於該處。

案件經法務部廉政署移送北檢偵辦，檢方認定，陳所為涉犯貪汙治罪條例之公務員違背職務行為收受賄賂罪，林所為則涉犯同法之非公務員對於公務員違背職務行為交付賄賂罪嫌。檢方審酌，陳已自白犯罪，歸還犯罪所得給林，且所得賄款未超過5萬元，建請法院依貪汙治罪條例相關規定予以減刑並從輕量刑。

台北地檢署。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署。圖／聯合報系資料照片

公務員 北市 廢棄物

延伸閱讀

童子賢：綠能、核能不是零和遊戲

童子賢看核廢料 像「關在園區的老虎」

颱風凱米侵襲高雄風強雨驟 環保局籲勿亂丟淹水垃圾

強颱凱米北市明再停班課 環保局不打烊夜間加班清運垃圾

相關新聞

執行署前副署長吳義聰台中宿舍昏倒 颱風天離世享年57歲

台中高分檢檢察官、行政執行署前副署長吳義聰昨天在宿舍突然昏倒，經送醫搶救不治，享年57歲。吳義聰與人相處和善，消息傳出，...

三重警涉幫詐團查個資昨羈押禁見 警同仁：已有前例

新北市三重警分局慈福派出所李姓員警，涉嫌幫詐團查詢民眾車籍個資，這月24日上午被北市刑大帶回查辦，檢察官複訊於昨天向法院...

逆轉！涉醫界最大貪汙案 林繼敏被控收賄判25萬再審無罪

十多年前署立醫院爆發大規模貪汙案，檢方先後起訴前衛生署醫管會執行長黃焜璋和多名署立醫院正副院長，其中黃焜璋收賄250萬元...

被限制出境滯台1432天...向心、龔青夫妻跨海提釋憲 憲法法庭不受理

中國創新投資公司主席向心、龔青夫妻捲進共諜案遭限制出境，檢方查不出違反國安法事由，以洗錢罪嫌起訴兩人，但二審法院判決兩人...

台南88槍案槍手另涉酒駕傷害1年執行將屆 高分院裁押3月

台南88槍擊案槍手孔祥志一審被判8年，併科罰金20萬元，不服上訴二審審理中，而他因不能安全駕駛致交通危險、傷害等2罪，預...

北巿清潔隊員收1500違規助醫師清運廢棄物 涉貪汙今起訴

去年，台北市萬華區清潔隊昆明分隊陳姓隊員，涉嫌收受林姓診所醫師1500元賄款，替林使用非專用垃圾袋搬運廢棄物。台北地檢署...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。