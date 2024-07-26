24名一審主任檢察官出爐　她辦了高虹安、他辦馬英九也辦陳水扁

法務部檢察官人事審議委員會今天公布一審檢察官調升一審主任檢察官24人名單，分別偵查「陳重文案」、「高虹安案」的台北地檢署檢察官黃聖、盧慧珊都獲法務部長鄭銘謙圈選在職涯更上層樓。

今天通過24名新任一審主任檢察官，以「天下第一檢」台北地檢署升任5人最多。女檢察官盧慧珊是司法官46期結業，負責偵辦新竹市長高虹安涉貪案，之後轉任公訴檢察官，對「高虹安案」，身兼偵查與公訴檢察官，等於自己起訴的案子自己蒞庭。

黃聖是司法官50期結業，日前偵結起訴台北市議員陳重文涉貪案，黃聖曾參與前總統馬英九「三中案」的一審蒞庭工作，「三中案」上訴二審，黃聖也支援論告，他日前還針對前總統陳水扁涉洗錢案判決免訴提起上訴。

依檢審會公告，24名新任主任檢察官人數以台北地檢署的5人最多，24人的司法官期別由41期至52期橫跨11期，他們的服務機關與期別如下：

姚玎霖 彰化地檢署41期

何蕙君 彰化地檢署43期

柯博齡 台南地檢署44期

盧慧珊 台北地檢署46期

張富鈞 台中地檢署46期

王亮欽 台中地檢署46期

陳麗琇 高雄地檢署46期

陳宜君 台中地檢署47期

盧惠珍 橋頭地檢署48期

林思吟 士林地檢署49期

許宏緯 新北地檢署49期

李韋誠 桃園地檢署49期

馬鴻驊 台中地檢署49期

白惠淑 台中地檢署49期

黃 聖 台北地檢署50期

顏伯融 台北地檢署50期

吳秉林 新北地檢署50期

周懿君 新北地檢署50期

陳映妏 桃園地檢署50期

翁貫育 新竹地檢署50期

蔡佰達 台南地檢署50期

郭耿誠 台北地檢署51期

羅韋淵 台北地檢署51期

林伯文 士林地檢署51期