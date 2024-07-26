執行署前副署長吳義聰台中宿舍昏倒 颱風天離世享年57歲
台中高分檢檢察官、行政執行署前副署長吳義聰昨天在宿舍突然昏倒，經送醫搶救不治，享年57歲。吳義聰與人相處和善，消息傳出，檢方人士莫不哀慟，法務部人事單位將進行後續撫卹作業。
吳義聰昨天颱風天在宿舍一樓昏倒，警衛發現時曾詢問是否送醫，當時，吳還可以表示意見，稱上樓休息即可；吳由警衛攙扶上3樓後，聯繫到吳的妻子，後來還是決定將吳送往部立台中醫院救治，經醫院緊急搶救後，仍告不治。
法務部長鄭銘謙、檢察總長邢泰釗、台灣高檢署檢察長張斗輝第一時間獲訊，皆囑全力搶救，吳過世後，3人另要求機關妥適處理善後，台中高分檢檢察長林錦村、主任檢察官陳傳宗同赴醫院協助料理後事。
司法官學院36期的吳義聰，曾任台北地檢署查緝黑金專組檢察官、二審檢察官、行政執行署副署長，去年調往台中高分檢服務，他與同仁相處融洽，行事風格獲好評。
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