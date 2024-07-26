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受「凱米」擾台影響2度順延 高虹安涉貪案今天宣判

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

新竹市長高虹安涉助理費貪汙疑案，原訂7月24日宣判，不過，遇強颱「凱米」擾台2度順延宣判庭期，今天上午11時將在台北地方法院第3法庭宣判。

高虹安涉助理費案檢方2023年8月14日起訴高與其4名前國會辦公室主任，經台北地院前院長黃國忠核定分「112年矚重訴1號」案號審理，今年5月22日辯論終結，法官預留2個月時間寫判決。

一般而言，刑事法庭的「矚重」案件依規定須開放民眾登記旁聽，一如過去藍、綠立委涉SOGO貪瀆案；「高虹安案」的政治效應不亞於SOGO貪瀆案，檢察官蒞庭、法官審判都面對外部直接檢驗，自有一番壓力。

高虹安被控2020年擔任不分區立委時虛報助理酬金、加班費詐領46萬30元，檢方認為，高涉犯法條是利用職務機會詐領財物罪、使公務員登載不實罪，起訴高及她的4名助理，高虹安沒有認罪。

新竹市長高虹安。圖／聯合報系資料照片
新竹市長高虹安。圖／聯合報系資料照片

加班費 高虹安

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