圖利交保16年還在審 前三峽鎮長陳佳烜續限制出境出海

改制前的台北縣三峽鎮鎮長陳佳烜明知旅行業者蘇貴美借牌圍標，卻讓她壟斷鎮公所發包的旅遊採購案，台灣高等法院更二審依54個公務員對於監督事務圖利罪判陳6年徒刑，案件上訴最高法院。高院認為陳犯罪嫌疑重大，有逃亡之虞，裁定自7月29日起延長限制出境、出海8月。陳埋怨已經被限制逾15年，自己年事已高，不可能出國不歸。

本案爆發於2008年6月，檢方指控陳佳烜利用職權圖利佳欣旅行社及負責人蘇貴美，讓她長期壟斷鎮公所發包的旅遊採購案及社區免費公車，圖利1億餘元，共起訴75人。檢方指出陳2002年就任鎮長後，與他熟識的蘇貴美要求承攬公所的旅遊、社區免費公車業務，陳指示下屬配合，縣府察覺內情不單純，要求鎮公所更改發包方式，他卻不理。

案件纏訟多年，更二審依陳佳烜等人供述、卷內客觀事證，認為相關被告犯圖利罪。高二審批陳身為民選地方首長，卻未能廉潔自持、為民謀福，反因私誼而以國家經費圖私人利益，有害國家辦理採購程序公正性，考量陳固然圖利，但沒有從中獲取財物，2023年11月29日判陳6年徒刑，褫奪公權3年。

陳佳烜先前經板橋地方法院（改制前）裁准交保並限制出境、出海，於2008年10月15日獲釋，刑事訴訟法因修訂，高院2020年1月6日重為處分。陳說，他已經被限制出境、出海超過15年，且已繳納100萬元保證金，開庭沒有1次未到，他年事已高，沒有財產及謀生能力，親人也都在台灣，無繼續限制必要。