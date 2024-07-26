5年內再販毒 臨時工重判5年1月

林男律師為他求情，酌減其刑，法官認為，依卷證資料，看不出他因特殊原因或環境，迫於無奈才為販賣毒品犯行，認林男犯販賣第二級毒品罪，累犯，處5年1月。圖／聯合報系資料照 林姓臨時工六年前販賣二級毒品被判刑一年四月，二○二一年二月執行完畢，前年三月又以一千元代價賣一包○點三公克安非他命給施姓男子；他坦承犯行，法官以他五年內再犯，重判五年一月。另施用毒品處四月。

檢警調查，施姓男子前年三月廿六日，聯繫林男欲購買安非他命，當日上午十一時卅分許，施由友人騎機車載送，前往林住處附近會面，林將一小包安非他命交給施，並收取一千元。因為施是毒品列管人口，事後經採尿被驗出陽性，警方循線查獲林男。

林男在偵查及審理中均坦承犯行，與施等人證述相符，並有指認犯罪嫌疑人紀錄表、路口監視器畫面截圖照等佐證，法官認林自白與事實相符。

台南地院認為，林於二○一八年間，曾因販賣第二級毒品案件，經台中地方法院判處一年四月確定，二○二一年二月底執行完畢，五年以內再犯。前案與本案犯罪類型、態樣、手段及所侵害法益均相同，林前案入監執行完畢後，在一年一月餘短時間內，旋即再犯本案罪質相同重罪，依法加重其刑。

林於偵查及審判中均自白不諱，應依毒品危害防制條例相關規定減輕其刑，並依法先加後減。

法院最後審酌，林此次販賣第二級毒品對象僅一人，交易數量、價格也非鉅，林於犯後始終坦承犯行，尚具悔意等一切情狀，認他犯販賣第二級毒品罪，累犯，處五年一月。可上訴。

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