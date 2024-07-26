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男持切肉刀砍死舅 判15年8月定讞

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導

男子錢韻丞被控因常被同住的劉姓小舅叨念，要他去找工作、搬出去，去年耶誕夜雙方再起口角，錢以預藏的切肉刀砍死小舅，桃園地方法院國民法官庭判錢15年8月徒刑。錢與檢方皆上訴，台灣高等法院駁回。記者王宏舜／攝影
男子錢韻丞被控因常被同住的劉姓小舅叨念，要他去找工作、搬出去，去年耶誕夜雙方再起口角，錢以預藏的切肉刀砍死小舅，桃園地方法院國民法官庭判錢15年8月徒刑。錢與檢方皆上訴，台灣高等法院駁回。記者王宏舜／攝影
桃園錢姓男子前年十二月廿四日晚間因電燈沒關，和劉姓小舅爭吵，竟仿效武打電影，雙手戴上布手套，將切肉刀以黑色膠帶纏繞在手上，砍、刺小舅多達廿刀致死；一審依家暴殺人罪判刑十五年八月，檢方上訴求處無期徒刑、錢男也上訴，二、三審均駁回，全案定讞。

此案為桃園地方法院第一件國民法官案。錢男當時當著失智外公、母親面前，朝小舅致命部位刺砍廿刀以上致死，桃園地院審理時，檢察官李信龍引用清代文人紀曉嵐「但見生者之可憫，不見死者之可悲」求處無期徒。

一審合議庭認為，錢男無穩定工作，生活多以自身為中心，長期不滿小舅言語暴力，積怨釀成，行凶手法凶殘，犯後委託母親報案叫救護車，符合自首要件，但辨識能力正常不予減刑，又當著至親面前犯案，審理最後一天才向到庭的表姊道歉，依殺人罪判刑十五年八月刑。

檢方上訴，指錢男行凶後沒有施救小舅，未和家屬和解難認真心悔悟，僅承擔十五年八月罪責，服刑逾二分之一即可假釋，罪責顯不相當，求處無期徒刑。

錢男也上訴，指小舅多次罵他廢物，要脅趕出住處，承受棲身之所遭剝奪壓力才會犯案，當時怕影響救護人員急救，才會先換衣、清洗自己身體，聲請二審進行精神鑑定。

二審認定錢男符合自首要件，是否救治小舅，國民法庭量刑已有考量，精神鑑定部分是錢男一審時自己捨棄此項調查證據，要求二審重新鑑定，不符國民法官法但書；錢男面對司法調查應答適切，細節始末詳盡陳述，也能提出辯解，辨識行為能力與一般人無異，維持原判。

錢男以相同理由再上訴，最高法院認為沒有合法上訴第三審理由，駁回上訴，全案定讞。

國民法官 桃園地院 殺人

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