他當著祖父母面學武打電影砍殺小舅20刀 國民法官判15年8月定讞

桃園男子錢韻丞，前年12月24日晚間因電燈沒關，和劉小舅爭吵，竟仿效武打電影，雙手戴上布手套，再將切肉刀以黑色膠帶纏繞在手上，步出房門砍、刺小舅多達20刀致死，遭國民法官依家暴殺人罪判刑15年8月，檢方上訴求處無期徒刑、錢男也上訴，二、三審均駁回，全案定讞。

此案為桃園地院第一件國民法官案，合議庭審酌，錢男不滿小舅長期對他言語暴力、肢體衝突，叨念找工作、搬出去，因「電燈沒關」當著失智的外公、母親前，朝小舅致命部位，刺砍20刀以上致死。桃院審理時，檢察官李信龍引用清代文人紀曉嵐「但見生者之可憫，不見死者之可悲」求處無期徒刑。

合議庭認為，錢男無穩定作，生活多以自身為中心，長期不滿小舅對他言語暴力，積怨釀成，行凶後刀刃彎曲，刀尖也斷裂，手法凶殘，犯後大叫「媽咪報警叫救護車」，委託母親報案叫救護車，符合自首要件，但辨識能力正常不予減刑，又當著至親面前犯案，審理最後一天才向到庭的表姐道歉，未依刑法第59條規定減刑，依殺人罪判刑15年8月刑。

檢方上訴，錢男自承「猛刺」、「攻擊太猛烈」，行凶後沒有施救小舅，反而覺得自己沾染血跡覺很髒、很噁心，先清洗身體和刀具，未和家屬和解難認真心悔悟，考量小舅52歲，男性平均餘命尚有約25年即三分之一人生，錢男剝奪被害人生命，僅承擔15年8月罪責，服刑逾二分之一即可假釋，罪責顯不相當，要求撤銷改判無期徒刑。

錢男上訴，小舅多次罵他廢物，以他姓「錢」不姓「劉」，要脅趕出住處，因此承受棲身之所遭剝奪壓力才會犯案，他認為當時怕影響救護人員急救，才會先換衣、清洗自己身體，聲請二審進行精神鑑定。

二審認定，錢男符合自首要件，是否救治小舅，國民法庭量刑已有考量，精神鑑定部分則是錢男在一審時自己捨棄此項調查證據，未爭執，要求二審重新鑑定，不符國民法官法但書，錢男面對司法調查應答適切，細節始末詳盡陳述，也能提出辯解，辨識行為能力與一般人無異，維持原判。