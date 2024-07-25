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他當著祖父母面學武打電影砍殺小舅20刀 國民法官判15年8月定讞

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

桃園男子錢韻丞，前年12月24日晚間因電燈沒關，和劉小舅爭吵，竟仿效武打電影，雙手戴上布手套，再將切肉刀以黑色膠帶纏繞在手上，步出房門砍、刺小舅多達20刀致死，遭國民法官依家暴殺人罪判刑15年8月，檢方上訴求處無期徒刑、錢男也上訴，二、三審均駁回，全案定讞。

此案為桃園地院第一件國民法官案，合議庭審酌，錢男不滿小舅長期對他言語暴力、肢體衝突，叨念找工作、搬出去，因「電燈沒關」當著失智的外公、母親前，朝小舅致命部位，刺砍20刀以上致死。桃院審理時，檢察官李信龍引用清代文人紀曉嵐「但見生者之可憫，不見死者之可悲」求處無期徒刑。

合議庭認為，錢男無穩定作，生活多以自身為中心，長期不滿小舅對他言語暴力，積怨釀成，行凶後刀刃彎曲，刀尖也斷裂，手法凶殘，犯後大叫「媽咪報警叫救護車」，委託母親報案叫救護車，符合自首要件，但辨識能力正常不予減刑，又當著至親面前犯案，審理最後一天才向到庭的表姐道歉，未依刑法第59條規定減刑，依殺人罪判刑15年8月刑。

檢方上訴，錢男自承「猛刺」、「攻擊太猛烈」，行凶後沒有施救小舅，反而覺得自己沾染血跡覺很髒、很噁心，先清洗身體和刀具，未和家屬和解難認真心悔悟，考量小舅52歲，男性平均餘命尚有約25年即三分之一人生，錢男剝奪被害人生命，僅承擔15年8月罪責，服刑逾二分之一即可假釋，罪責顯不相當，要求撤銷改判無期徒刑。

錢男上訴，小舅多次罵他廢物，以他姓「錢」不姓「劉」，要脅趕出住處，因此承受棲身之所遭剝奪壓力才會犯案，他認為當時怕影響救護人員急救，才會先換衣、清洗自己身體，聲請二審進行精神鑑定。

二審認定，錢男符合自首要件，是否救治小舅，國民法庭量刑已有考量，精神鑑定部分則是錢男在一審時自己捨棄此項調查證據，未爭執，要求二審重新鑑定，不符國民法官法但書，錢男面對司法調查應答適切，細節始末詳盡陳述，也能提出辯解，辨識行為能力與一般人無異，維持原判。

錢男以相同理由上訴最高法院，最高法院指出，國民法官法之第二審原則上不得聲請調查新證據，對國民法官法規定有所誤解，且對原判決適法說明任為指摘，均非合法上訴第三審理由，駁回上訴，全案定讞。

男子錢韻丞被控因常被同住的劉姓小舅叨念，要他去找工作、搬出去，去年耶誕夜雙方再起口角，錢以預藏的切肉刀砍死小舅，桃園地方法院國民法官庭判錢15年8月徒刑。錢與檢方皆上訴，台灣高等法院今駁回。記者王宏舜／攝影
男子錢韻丞被控因常被同住的劉姓小舅叨念，要他去找工作、搬出去，去年耶誕夜雙方再起口角，錢以預藏的切肉刀砍死小舅，桃園地方法院國民法官庭判錢15年8月徒刑。錢與檢方皆上訴，台灣高等法院今駁回。記者王宏舜／攝影

國民法官 桃園地院 殺人

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