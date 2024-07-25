警察勾串知名律師詐獨居老人上億遺產 颱風夜羈押上囚車

新北市永和區安樂里長許政鎧、安和里長鄧長安，掌握轄內獨居老人往生後遺產無人認領，涉勾結全絨公司實際負責人蔡尚岳，偽造假遺囑移轉死者不動產並盜領存款，並找來知名律師蔡鴻燊配合當公證人，另透過中山分局員警駱勁達查詢死者個資，成功詐取上億元不法所得；調查局台北市調查處23日搜索約談41人到案，台北地檢署聲押禁見共6人，法院裁准羈押蔡鴻燊、駱勁達等5人。

同案羈押包括全絨公司人頭負責人林緻菱（蔡尚岳妻子）、經理王煜堤、業務吳展榮；許政鎧在羈押庭坦承犯罪，供述自己擔任遺囑見證人，法官裁定50萬元交保，鄧長安偵查中認罪，獲檢方20萬元交保；蔡尚岳過去因槍砲案入監執行，提訊後還押監所，其特助謝尚恩、阿姨留美琴均10萬元交保，其餘人以2至20萬元交保。

此外，新北市三重分局慈福派出所員警李昆霖，因濫查他人個資昨天另案被台北市刑大約談，檢方複訊後向法院聲請羈押。

駱勁達是中山分局建國所資深警員，因身材壯碩，號稱「中山勇警」，他被查出以每筆1萬元的代價，替蔡尚岳集團查詢死者個資，有近10萬元不法所得，因此被依貪汙罪收押，他凌晨3點多被法警上銬帶上囚車，林緻菱則走在最後，當時正值颱風夜，模樣狼狽。

檢調追查，許政鎧「司法經驗頗豐」，他於2018年擔任里長時，曾涉入長榮集團經營權恐嚇案，當時大房老三張國政連襟謝國獻，教唆他找竹聯幫成員，用假車禍、噴辣椒水及電話恐嚇等方式，阻撓3個老臣支持大房長子張國華贏得董事改選，被法院判刑1年半、緩刑確定，沒想到這次又捲入盜領獨居老人遺產弊案，也是唯一聲押獲交保的被告。

民法規定，父母或老人過世後，財產依法由被繼承人所繼承，有些獨居老人往生後，若無人辦理遺產繼承，由市府的地政局公告至少6個月，期滿後仍無人繼承，遺產扣除債務和遺贈物，剩餘歸入國庫。

全案緣起於2020年間，許政鎧、鄧長安知悉轄內陳姓獨居老婦往生，留下不動產與上千萬元存款，因而心生歹念，找來蔡尚岳討論如何謀取遺產，蔡尚岳再找蔡鴻燊諮詢， 蔡鴻燊提議偽造「贈與遺囑」，製造往者遺贈的不實文件，先由里長簽字當「見證人」，再由蔡鴻燊出面公證，藉法律漏洞移轉不動產到林緻菱名下，帳戶款項也都領光。