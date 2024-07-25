涉勾結律師盜領獨居老人遺產 「中山勇警」羈押禁見
調查局獲報，指新北市永和區安樂里長許政鎧、安和里長鄧長安，掌握轄內獨居老人往生後遺產無人認領，涉勾結全絨公司實際負責人蔡尚岳，偽造假遺囑移轉死者不動產並盜領存款，並找來知名律師蔡鴻燊配合當公證人，另透過中山分局建國所員警駱勁達查詢死者個資，成功詐取上億元不法所得；台北市調查處23日搜索約談41人到案，台北地檢署聲押禁見共6人，法院昨准蔡鴻燊羈押禁見，今天凌晨裁准羈押駱勁達。
全案共5人聲押禁見獲准，包括全絨公司人頭林緻菱（蔡尚岳妻子）、經理王煜堤、業務吳展榮；許政鎧在羈押庭坦承犯罪，供述自己擔任遺囑見證人，法官裁定50萬元交保，鄧長安偵查中認罪，獲檢方20萬元交保。蔡尚岳因案執行中，提訊後還押監所。
全案緣起於2020年間，許政鎧、鄧長安知悉轄內獨居老人往生，留下不動產與龐大存款，因而心生歹念，找來蔡尚岳討論如何謀取遺產，蔡尚岳再找蔡鴻燊諮詢， 蔡鴻燊提議偽造「贈與遺囑」，製造往者遺贈的不實文件，先由里長簽字當「見證人」，再由蔡鴻燊出面公證，藉由法律漏洞移轉不動產到林緻菱名下，帳戶款項也全領走。
民法規定，父母或老人過世後，財產依法由被繼承人所繼承，遺產分割前屬於共同共有。但有些獨居老人往生後，若無人辦理遺產繼承，就由市府的地政局公告至少6個月，期滿後仍無人繼承，遺產扣除債務和遺贈物，剩餘歸入國庫。
蔡鴻燊知悉此漏洞，涉與蔡尚岳籌組詐騙集團，專門盜領無人認領的獨居老人遺產，為確保死者無親屬繼承，再找駱勁達配合查詢個資，估計不法所得上億元。駱勁達是中山分局資深員警，平時愛好健身，身材相當壯碩，號稱「中山勇警」，今晨法院開羈押庭時，不少同仁在外等候結果。
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