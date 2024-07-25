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2人盜賣光洋科黃金 二審判更重

聯合報／ 記者邵心杰／台南報導

台南高分院。圖／本報資料照
台南高分院。圖／本報資料照
全球硬碟靶材大廠光洋科技公司許女、陳男兩幹部，涉利用對外操作貴金屬交易買賣之便，虛設境外公司與光洋科交易並盜賣黃金四五○公斤；一審認兩人違反證券交易法各判八年半及四年，案經上訴，二審認兩人導致公司損失十億元以上，偵查迄今七年未有任何彌補，加重改判十二年、九年。

台南高分院指出，許女利用與陳私交，於陳代理台中交易室主管期間，設立Alpha等公司並引進光洋科開始頻繁交易，由陳進行衍生性交易創造虛擬獲利外，許女另雇用陳女等人為內應，利用光洋科資源取得與Tanaka公司聯繫管道，操作買賣價差獲利，又創造多數買單、賣單互相配對，在無實體交易情況下，使光洋科資金流出、流入無意義交易行為，僅為使許女所設立Alpha等公司賺取價差。

合議庭指出，兩人犯罪模式，幾乎是無本生意，用光洋科資金買黃金，再以更高價賣回光洋科，或使光洋科「右手進左手出」自損行為，長達一年以上，獲利一億元以上，光洋科損失達一億六千萬以上。

合議庭表示，許女無本套利，以光洋科資金賺取價差，一旦走勢不如其預期，即難再透過相同方式套利，導致二○一五年間起Alpha等公司遲延履約狀況不斷。

合議庭指出，她在走投無路下仍不知收手，又夥同陳、楊，以「預售交易謊稱現貨交易」手法，取得光洋科原應交貨給豐業銀行四五○公斤黃金，部分佯做Alpha等公司黃金對光洋科履約，部分變賣獲利。許女因而獲利四億八千萬元以上，光洋科所受損失更高達十億以上。

其中最不可取的是她離職在即，竟又與豐業銀行成立四五○公斤黃金預售訂單，二百公斤由光洋科另外購買黃金交付，剩餘二五○公斤均遭她所侵占

侵占 價差 黃金

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