奪獨居老人遺產 律師聲押獲准

知名律師蔡鴻燊盜領獨居老人遺產遭羈押。記者張宏業／攝影 新北市永和區安和里長鄧長安、安樂里長許政鎧，知悉轄內獨居老人往生後遺產無人認領，涉勾結全絨公司負責人蔡尚岳，偽造假遺囑移轉死者不動產並盜領存款，並找知名律師蔡鴻燊配合公證，另透過北市員警駱勁達查詢死者個資，三年內成功詐取上億元；警調前天搜索約談四十七人，台北地檢署訊後聲押蔡鴻燊等六人，法院昨裁准蔡等三人羈押禁見，駱勁達等三人漏夜開庭。

同案聲押獲准還有全絨公司經理王煜堤、業務吳展榮。駱勁達、許政鎧、蔡尚岳妻子林緻菱則是昨天遭聲押，鄧長安廿萬交保。

警調調查，二○二○年間，鄧長安知悉轄內獨居老人陳月英往生後，留下一間不動產與上千萬元存款，心生歹念，找友人蔡尚岳討論謀取遺產，蔡尚岳再找蔡鴻燊諮詢，蔡鴻燊提議先偽造「假遺贈」文件，製造陳婦生前要把遺產贈與林緻菱假象，再由他出面公證，藉法律漏洞順利把陳婦名下不動產移轉，帳戶款項也全領走。

三人得手後認有利可圖，由蔡尚岳開設全絨公司，找王煜堤擔任經理、吳展榮擔任業務，招募更多業務加入，在雙北「開發」獨居老人往生標的，成功介紹案件事成可抽佣；再透過駱勁達查詢個資，確認往生者是否有親人，每筆查詢代價一萬元。

調查局比對金流，發現駱勁達帳戶有近十萬元可疑資金，疑是查詢個資對價，另有七十萬元不明款項，疑是介紹案件佣金。

調查顯示，蔡鴻燊等人成功詐取七筆不動產，有些直接出售變現，有些拿去抵押貸款花用，估計不法所得上億元。二○二二年間，蔡鴻燊利用相同手法，在台北市成功詐取一名獨居老人土地，之後去銀行冒領上百萬現金存款時，被行員發現文件有假，緊急通知往生者在美國女兒回台，女兒向刑事局提告，全案才曝光。

北檢昨動員多名檢察官，訊後命全絨公司業務楊凌峰十萬元交保，職員張國忠、吳詠潔、柯乃瑜、李冠儒、葉俊麟、陳信昇、曾宏福、朱柏翰、王品惇、羅雲仕、魏劍秋等人五萬元交保。吳展榮另被查獲毒品，由士林地檢署偵辦。