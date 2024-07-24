律師、警察、里長組詐團盜領獨居老人遺產 北檢聲押6人

聯合報／ 記者張宏業蕭雅娟／台北即時報導

調查局接獲情資，指新北市永和區安樂里長許政鎧，知悉轄內獨居老人往生後遺產無人認領，涉勾結全絨公司負責人蔡尚岳，偽造假遺囑移轉死者不動產並盜領存款，並找來知名律師蔡鴻燊配合公證，另透過中山分局建國所員警駱勁達查詢死者個資，成功詐取上億元不法所得；台北市調查處與刑事局23日搜索約談41人到案，台北地檢署偵訊後聲押禁見蔡鴻燊共6人，法院裁准蔡鴻燊等3人羈押禁見，駱勁達等3人漏夜開庭中。

法院羈押禁見包括全絨公司經理王煜堤、業務吳展榮（另案查扣毒品）。由於涉案人數過多，警調分兩天移送被告，24日下午移送的駱勁達、許政鎧及蔡尚岳妻子林緻菱，晚間也遭檢方聲押禁見。蔡尚岳另案在監執行，提訊後還押監所。其餘里長、全絨公司職員各以2萬至20萬元交保。

全案緣起於2020年間，許政鎧知悉轄內獨居老人往生，留下不動產與龐大存款，因而心生歹念，找來蔡尚岳討論如何謀取遺產，蔡尚岳再找蔡鴻燊諮詢， 蔡鴻燊提議偽造「假遺贈」文件，製造往者贈與遺產的不實文件，再由蔡鴻燊出面公證，藉由法律漏洞移轉不動產到蔡尚岳親友名下，帳戶款項也全領走。

民法規定，父母或老人過世後，財產依法由被繼承人所繼承，遺產分割前屬於共同共有。但有些獨居老人往生後，若無人辦理遺產繼承，就由市府的地政局公告至少6個月，期滿後仍無人繼承，遺產扣除債務和遺贈物，剩餘歸入國庫。蔡鴻燊知悉此漏洞，涉與蔡尚岳籌組詐騙集團，專門盜領無人認領的獨居老人遺產，為確保死者無親屬，再找駱勁達配合查詢個資，估計不法所得上億元。

另外，北檢24日指揮台北市刑大前往三重警分局調閱資料，下午再到慈福派出所將6名警員帶回調查，疑與不當查詢個資有關。三重警分局表示，全力配合檢方調查。

中山分局建國所員警駱勁達（中）盜領獨居老人遺產遭聲押。記者張宏業／攝影
中山分局建國所員警駱勁達（中）盜領獨居老人遺產遭聲押。記者張宏業／攝影
全絨公司經理王煜堤盜領獨居老人遺產遭羈押。記者張宏業／攝影
全絨公司經理王煜堤盜領獨居老人遺產遭羈押。記者張宏業／攝影
知名律師蔡鴻燊盜領獨居老人遺產遭羈押。記者張宏業／攝影
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獨居老人 遺產

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