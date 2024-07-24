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台中連放2天颱風假 顏寬恒涉豪宅貪汙案延至周五宣判
強烈颱風凱米來襲，台中市既昨原宣布今正常上班上課，直至深夜又急轉彎改停班課，台中市長盧秀燕今則提前宣布，明天25日同樣停班課，因颱風攪局下，台中地院原排定明日25日就審理立委顏寬恒因沙鹿莊園豪宅捲入竊占國有地、假買賣及詐領助理費案宣判，預計將延至26日禮拜五宣辦。
台中地院指出，25日台中市有宣布放颱風假，原則上會依照過去慣例，25日宣判案件將延至隔一個上班日宣判。如今盧秀燕已宣布25日台中市達停班課標準，連帶影響顏寬恒案勢必得延後1日，改至26日禮拜五宣判。
台中地檢起訴指出，顏寬恒沙鹿莊園竊占國有地1097.14平方公尺，2021年選舉遭告發，顏未脫手又以借款為名目以4515萬元賣給張姓女設計師，並和妻子陳麗凌、建設公司負責人陳進福共謀，由張出面向顏購買豪宅為假買賣；另顏任立委期間以林進福為人頭詐領108萬元助理費，涉嫌貪汙、竊占及偽造文書。
顏寬恒今年4月18日到庭辯結時，他全否認犯罪，表示自己沒竊占犯意也無假買賣，更沒有詐領助理費，被檢方起訴是「天大的冤枉」，懇求法院判無罪還他清白。
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