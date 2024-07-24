快訊

國5有史以來首度因颱風封路 「1路段」晚間6點禁止通行

不斷更新／強颱凱米直撲台灣！新竹縣市同進退 10縣市25日停班停課

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中連放2天颱風假 顏寬恒涉豪宅貪汙案延至周五宣判

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

強烈颱風凱米來襲，台中市既昨原宣布今正常上班上課，直至深夜又急轉彎改停班課，台中市長盧秀燕今則提前宣布，明天25日同樣停班課，因颱風攪局下，台中地院原排定明日25日就審理立委顏寬恒因沙鹿莊園豪宅捲入竊占國有地、假買賣及詐領助理費案宣判，預計將延至26日禮拜五宣辦。

台中地院指出，25日台中市有宣布放颱風假，原則上會依照過去慣例，25日宣判案件將延至隔一個上班日宣判。如今盧秀燕已宣布25日台中市達停班課標準，連帶影響顏寬恒案勢必得延後1日，改至26日禮拜五宣判。

台中地檢起訴指出，顏寬恒沙鹿莊園竊占國有地1097.14平方公尺，2021年選舉遭告發，顏未脫手又以借款為名目以4515萬元賣給張姓女設計師，並和妻子陳麗凌、建設公司負責人陳進福共謀，由張出面向顏購買豪宅為假買賣；另顏任立委期間以林進福為人頭詐領108萬元助理費，涉嫌貪汙、竊占及偽造文書。

顏寬恒今年4月18日到庭辯結時，他全否認犯罪，表示自己沒竊占犯意也無假買賣，更沒有詐領助理費，被檢方起訴是「天大的冤枉」，懇求法院判無罪還他清白。

顏寬恒。聯合報系資料照
顏寬恒。聯合報系資料照

豪宅 貪汙 顏寬恒 颱風假

延伸閱讀

即時短評／盧秀燕美西快閃7小時返台 讓她做抉擇的是這個視角

盧秀燕訪美提前返台坐鎮防颱 蔣萬安讚：果然是媽媽市長

影／風強雨急看排水建設 盧秀燕：近年最強颱風大考驗

盧秀燕訪美連夜折返 綠營議員：折返是對的、放假決策困擾市民

相關新聞

玉井真理佛堂縱火案 犯人因「腳痛」自首 猜猜法官怎麼說

男子曾文彥約4年多在台南市玉井區真理佛堂縱火，造成7死悲劇。台南高分院合議庭認為，一審雖認為曾因腳痛難耐，並非基於真心悔...

拿死者來賺錢太缺德！板殯火化場技工集體收賄 21人判刑

俗稱板殯的新北市殯儀館火化場21名技工，在兼任領班席尊德帶頭並分配工作下，自2020年2月至2023年1月間，涉嫌收受殯...

弊案爆不完！新竹縣府工務處再傳貪汙 疑下水道工程收賄2人收押

新竹地檢署昨天趁著颱風尚未來襲前，突然秘密出動檢調人員大動作搜索新竹縣府工務處，通知包含縣府約聘人員、廠商9人到案，疑似...

台中連放2天颱風假 顏寬恒涉豪宅貪汙案延至周五宣判

強烈颱風凱米來襲，台中市既昨原宣布今正常上班上課，直至深夜又急轉彎改停班課，台中市長盧秀燕今則提前宣布，明天25日同樣停...

台南男不滿鄰居養狗 持鐵棍攻擊狗狗還撂話…下場慘

台南曾姓男子不滿社區鄰居養狗，日前他未經同意逕自進入其住處，手持鐵棍攻擊狗狗，並向飼主恫嚇「你再帶你家的狗出門的話，我就...

他趁颱風過後行竊航空城 兩手空空落網獲判3月

中度颱風小犬去年10月4日深夜撲台肆虐台灣，直到6日上午才解除海上颱風警報，苗栗向姓男子7日凌晨趁著風災吹倒航空城空屋封...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。