弊案爆不完！新竹縣府工務處再傳貪汙 疑下水道工程收賄2人收押

新竹地檢署昨天趁著颱風尚未來襲前，突然秘密出動檢調人員大動作搜索新竹縣府工務處，通知包含縣府約聘人員、廠商9人到案，疑似與下水道工程有關，檢方查出縣府人員收賄，漏夜完成複訊，今天上午法官裁定2人羈押禁見，檢方還將持續釐清案情。

新竹地檢署表示，新竹縣府林姓約聘人員涉嫌受賄，檢察官於昨天指揮專案小組成員持法院搜索票執行搜索6處地點，通知並帶回涉案人、證人共9人到案說明釐清案情，5名檢察官今天凌晨2時許完成複訊，認為廠商盧姓男子與縣府約聘人員林姓男子涉犯貪汙治罪條例行、受賄罪嫌重大，向法院聲押。