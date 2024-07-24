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弊案爆不完！新竹縣府工務處再傳貪汙 疑下水道工程收賄2人收押

聯合報／ 記者巫鴻瑋黃羿馨／新竹即時報導

新竹地檢署昨天趁著颱風尚未來襲前，突然秘密出動檢調人員大動作搜索新竹縣府工務處，通知包含縣府約聘人員、廠商9人到案，疑似與下水道工程有關，檢方查出縣府人員收賄，漏夜完成複訊，今天上午法官裁定2人羈押禁見，檢方還將持續釐清案情。

新竹地檢署表示，新竹縣府林姓約聘人員涉嫌受賄，檢察官於昨天指揮專案小組成員持法院搜索票執行搜索6處地點，通知並帶回涉案人、證人共9人到案說明釐清案情，5名檢察官今天凌晨2時許完成複訊，認為廠商盧姓男子與縣府約聘人員林姓男子涉犯貪汙治罪條例行、受賄罪嫌重大，向法院聲押

據了解，案件疑似與新竹縣府工務處下水道工程有關，林姓約聘人員涉嫌在經手案件中向廠商收賄。新竹地院法官今天上午冒颱風來襲風雨召開羈押庭，經審後法官裁定廠商盧姓男子與縣府約聘人員林姓男子准予羈押禁見。

新竹地方法院今上午未受凱米颱風影響，仍針對新竹縣府約聘人員涉貪案召開羈押庭。記者巫鴻瑋／攝影
新竹地方法院今上午未受凱米颱風影響，仍針對新竹縣府約聘人員涉貪案召開羈押庭。記者巫鴻瑋／攝影

收賄 新竹 聲押 貪汙

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