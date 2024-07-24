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他趁颱風過後行竊航空城 兩手空空落網獲判3月

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

中度颱風小犬去年10月4日深夜撲台肆虐台灣，直到6日上午才解除海上颱風警報，苗栗向姓男子7日凌晨趁著風災吹倒航空城空屋封門木板，侵入屋內行竊白鐵，但遭桃市警大園分局巡邏員警發現，當場逮個正著，桃園地院簡易判決，依違犯踰越安全設備攜帶凶器竊盜未遂罪，判向男3月徒刑，得易科罰金，可上訴。

判決事實指出，41歲向男2023年10月7日凌晨1點45分，趁桃園市大園區某路段無人居住房屋（桃園航空城計畫區段徵收範圍）的木板封住出入口遭颱風小犬吹倒的機會，攜帶老虎鉗及鐵鎚各1個，進入空屋拆除電燈燈架，著手竊取燈架白鐵時，經巡邏警方於同日凌晨2點50分行經發現而未能得逞，以現行犯逮捕向男。

法官審酌，被告向男不思自食其力、循正途獲取所需，反圖不勞而獲，企圖竊取他人財物而不遂，顯未能尊重他人的財產法益，所為不當，應予懲處，惟念被告犯後坦承犯行，態度尚可，兼衡其前科素行、犯罪動機、目的、手段、情節，並考量教育程度、家庭經濟狀況等情狀，量處適當之刑，諭知易科罰金。

向姓男子去年於中颱小犬肆虐台灣後，趁風災侵入空屋行竊遭逮，桃園地院將他依踰越安全設備攜帶凶器竊盜未遂罪，判處徒刑3月。示意圖（非本案）／記者陳恩惠攝影
向姓男子去年於中颱小犬肆虐台灣後，趁風災侵入空屋行竊遭逮，桃園地院將他依踰越安全設備攜帶凶器竊盜未遂罪，判處徒刑3月。示意圖（非本案）／記者陳恩惠攝影

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