聽新聞
test
0:00 / 0:00
他趁颱風過後行竊航空城 兩手空空落網獲判3月
中度颱風小犬去年10月4日深夜撲台肆虐台灣，直到6日上午才解除海上颱風警報，苗栗向姓男子7日凌晨趁著風災吹倒航空城空屋封門木板，侵入屋內行竊白鐵，但遭桃市警大園分局巡邏員警發現，當場逮個正著，桃園地院簡易判決，依違犯踰越安全設備攜帶凶器竊盜未遂罪，判向男3月徒刑，得易科罰金，可上訴。
判決事實指出，41歲向男2023年10月7日凌晨1點45分，趁桃園市大園區某路段無人居住房屋（桃園航空城計畫區段徵收範圍）的木板封住出入口遭颱風小犬吹倒的機會，攜帶老虎鉗及鐵鎚各1個，進入空屋拆除電燈燈架，著手竊取燈架白鐵時，經巡邏警方於同日凌晨2點50分行經發現而未能得逞，以現行犯逮捕向男。
法官審酌，被告向男不思自食其力、循正途獲取所需，反圖不勞而獲，企圖竊取他人財物而不遂，顯未能尊重他人的財產法益，所為不當，應予懲處，惟念被告犯後坦承犯行，態度尚可，兼衡其前科素行、犯罪動機、目的、手段、情節，並考量教育程度、家庭經濟狀況等情狀，量處適當之刑，諭知易科罰金。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言