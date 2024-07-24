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錄鄰居罵「乎你死」告恐嚇 他回一句話讓判決逆轉敗訴

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市吳姓男子與李姓男子是鄰居，雙方因細故口角，相處不睦，去年6月間，吳男被李指控，涉嫌在自家客廳內，對著李與其父母，以台語大罵「恁爸乎你死」，李狀告恐嚇，吳辯稱是在家自言自語，未獲採信，一審判拘役20天，上訴二審後，法官審酌涉案影像，發現雙方爭執時，李與吳言語交鋒，甚至說「怕你喔」，法官認李無心生畏懼，改判吳無罪確定。

判決指出，吳姓、李姓男子是鄰居，雙方因平時相處，已生不睦，常有口角，也曾衍生持手機互拍的狀況，去年6月間，李與父母要搭乘電梯，李母質疑吳與其妻在自家客廳，朝著他們拍攝，又衍生口角，雙方言語互嗆，李持手機拍攝，錄下吳男以嗆聲「恁爸乎你死」，李據此提告恐嚇罪。

一審審理時，吳男雖辯稱，當時他是在自家客廳「自言自語」，沒有指名道姓罵人，無涉恐嚇，也質疑李的手機錄影畫面不完整，經過變造，不可使用為證據。

一審審酌，全案起因是李男質疑吳男妻子在自家客廳持手機側錄，才會衍生口角，李在過程中持手機錄影拍下畫面，也錄到吳男有罵「恁爸乎你死」等語，吳也承認有罵，因該句言語是對人生命、身體做出的威脅，李也證稱，聽到後有心生畏懼，因此依恐嚇罪，判拘役20天，可易科罰金2萬元。

吳男不服提出上訴，二審檢視相關影片後認為，當時爭吵時，雙方互有言詞往來，而且吳男恐嚇「乎你死」之後，李母先說「你敢、你敢」，接著李男又說「怕你喔」、「在吼、在吼來吼去」等語。

二審認為，從李當時的行為可以發現，吳口出恐嚇言語後，李仍持續與吳爭執，站在吳家大門口，對著吳大喊，顯見李沒有心生畏懼的狀況，與李事後證稱「非常害怕」有異，無法依李片面指控，就認定吳涉及恐嚇，撤銷一審有罪判決，改判吳無罪確定。

台中市吳姓男子被鄰居指控恐嚇，以錄影畫面提告，一審原判吳拘役20天，二審認李未心生畏懼，改判無罪確定。圖／本報資料照
台中市吳姓男子被鄰居指控恐嚇，以錄影畫面提告，一審原判吳拘役20天，二審認李未心生畏懼，改判無罪確定。圖／本報資料照

恐嚇 提告 鄰居

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