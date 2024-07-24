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3代養雞網售無毒雞湯連遭負評 原來問題出在代工廠

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄陳姓女子為網售雞湯，將家裡飼養的「無毒黃金雞」，委託代工廠處理，約定雞湯只能有雞腿、雞翅等多肉部位，不料網售後卻屢遭負評，才發現雞湯內有不少雞脖子及骨頭，憤而提訟求償。高雄地方法院還給陳女公道，判代工廠應賠償陳女。

判決指出，陳女家中3代養雞，要製香菇養生雞湯等湯品，透過網路行銷方式販售，便委託高雄某食品代工廠，雙方約定，由陳女提供雞隻，代工廠要挑選雞腿、二節翅前端和棒棒腿等多肉部位製湯。

不料，陳女上網路平台銷售雞湯後，卻屢遭消費者反應「骨頭太多、肉太少」、「吃到雞脖子」等情形，她查看未售出的雞湯，發現雞湯內確實不足約定的4、5塊雞肉，而且湯裡也不是雞腿、二節翅前端、棒棒腿，她向代工廠反應後，代工廠表示願將雞湯回收重製，但重製後的雞湯鮮度和口感已遭破壞，無法修補，陳女被迫停售，提訟求償。

代工廠以民法承攬契約規定，陳女應定期催告修補瑕疵，但陳女未定期催告修補瑕疵，認為不得請求賠償，而且就算陳女把819包雞湯都賣光， 以每包1百多元的獲利，也賺不到她求償的44萬元。

法官根據陳女的檢測報告，發現雞湯瑕疵比例高達35％；代工廠的算法，瑕疵比例也高達12％，認為就市場銷售而言，雞湯的不良率已達一般消費者無意願購買的程度，加上每包雞湯密封，拆開重煮後產品的鮮度會有顯著不同，因此認定代工廠違約，應賠償陳女營業損失15萬餘元。全案可上訴。

網售無毒雞湯連遭負評，養雞戶發現問題出在代工廠，提訟求償獲勝訴。圖為示意圖，與本案無關。圖／本報資料照
網售無毒雞湯連遭負評，養雞戶發現問題出在代工廠，提訟求償獲勝訴。圖為示意圖，與本案無關。圖／本報資料照

消費者 網路 負評

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