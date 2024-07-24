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台中無照毒駕男躲攔檢闖紅燈撞死騎士 判8年定讞

中央社／ 台北24日電

台中市蘇姓男子無照毒駕、躲避攔檢超速闖紅燈撞死1名機車騎士，一、二審均依妨害公眾往來安全致人於死罪，判處蘇男有期徒刑8年；日前最高法院駁回上訴定讞。示意圖。圖／Ingimage
台中市蘇姓男子無照毒駕、躲避攔檢超速闖紅燈撞死1名機車騎士，一、二審均依妨害公眾往來安全致人於死罪，判處蘇男有期徒刑8年；日前最高法院駁回上訴定讞。示意圖。圖／Ingimage

台中市蘇姓男子無照毒駕、躲避攔檢超速闖紅燈撞死1名機車騎士，一、二審均依妨害公眾往來安全致人於死罪，判處蘇男有期徒刑8年；日前最高法院駁回上訴定讞。

一審台中地方法院判決指出，曾有多起毒品前科的蘇男於民國111年7月14日吸食毒品，同年月16日上午無照駕駛友人車輛外出，於台中北屯區經貿七路違規左轉，被警方發現並跟隨。

蘇男發現警車跟隨，因不願受攔檢而接連違規、超速逃逸，於后庄路與后庄七街的交叉路口闖紅燈撞上謝姓機車騎士，謝男送醫傷重不治。

一審認為，蘇男因販賣毒品、違反藥事法等案件，經法院判處應執行有期徒刑9年確定，又因施用毒品、偽造文書、妨害自由等案件，經法院判處10月徒刑確定，直到110年4月才執行完畢，應依刑法累犯規定加重其刑。

一審審酌蘇男雖坦承犯行，但迄今未與告訴人、被害人家屬達成和解，彌補告訴人或被害人家屬損害；另外，考量蘇男犯罪動機、目的、手段等情節，依妨害公眾往來致人於死罪判處有期徒刑8年。

案經上訴，二審由台灣高等法院台中高分院審理，二審認為，一審認事用法均正確，量刑妥適，仍維持原判；經上訴，最高法院認為，原判決無違誤，日前駁回上訴，全案定讞。

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最高法院 機車騎士 毒駕

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