酒醉男台中車站內發酒瘋 囂張狠揍鐵警副所長…下場出爐

台中陳姓男子有多起酒駕前科，今年4月又情緒不穩竟在台鐵台中舊站園區內發酒瘋，拿現場業者的木椅、花架亂砸裝置藝術，還毆傷店家林姓課長，連鐵警台中分駐所張姓副所長到場處理，陳還囂張朝張臉部揮拳，打傷張眼球、眼眶，法院依妨害公務、傷害等3罪判他拘役55日，可上訴。

檢警調查，陳男（46歲）今年4月23日晚上7點多在台鐵台中舊站月台時，因酒後情緒不穩，就拿現場鐵道文化園區商家的木椅、花架，敲打擺放現場的裝置藝術，業者營業部林姓課長前往制止時，陳還揮拳揍了林臉部，釀林鼻子、嘴唇及手肘都受傷。

後來鐵路警察台中分局台中分駐所張姓副所長獲報到場，陳仍情緒激動，明知對方是身穿制服、執行公務的警員，又揮拳痛毆張的臉，造成張眼球、眼匡鈍傷，眼鏡也被打壞，當場被依妨害公務現行犯逮捕。

檢方訊時，陳均坦承不諱，並有林姓課長、張姓副所長證詞及驗傷紀錄、現場監視器等可佐，偵結依妨害公務、傷害罪及毀損嫌起訴他。

台中地院審酌，陳男不以理性排解情緒，酒後毀損業者價值約7000元的木椅、花架，又痛毆林姓課長、張姓副所長，考量他犯後坦承但沒有和解。

法院審理後依毀損、傷害、妨害公務等3罪，各判他拘役15日、25日、25日，3罪應執行拘役55日，得易科罰金。

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