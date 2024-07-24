假交易套利還盜賣黃金450公斤 光洋科前情侶檔不認帳二審判更重

全球硬碟靶材大廠光洋科技公司許女、陳男兩名前情侶檔幹部，涉利用對外操作貴金屬交易買賣之便，虛設境外公司與光洋交易並盜賣黃金450公斤，一審認2人各判8年半及4年，上訴仍不認帳，法官認許女導致公司所受損失10億元以上，偵查迄今7年以上未見任何彌補，二審改判12年、9年。

台南高分院指出，許女利用與陳私交，於陳代理台中交易室主管期間，設立Alpha等公司並引進光洋科技公司開始頻繁交易，除由陳進行衍生性交易創造虛擬獲利外，許女另雇用陳女等人為內應，利用光洋科技資源取得與Tanaka公司聯繫管道，操作買賣價差獲利，又創造多數買單、賣單互相配對，在無實體交易情況下，使光洋科技進行資金流出、流入無意義交易行為，目的僅為使被告許女所設立Alpha等公司賺取價差。

合議庭指出，細究許女、陳犯罪模式，幾乎可謂無本生意，用光洋科技資金購買黃金，再以更高價賣回給光洋科技，或使光洋科技為「右手進左手出」的自損行為，時間長達1年以上，獲利高達1億元以上，光洋科技損失達1億6千萬以上。

許女無本套利行為，建立在其對於貴金屬行情判斷，以光洋科技的資金賺取價差，一旦走勢不如其預期，在Alpha等公司資本額甚低，又無冶煉貴金屬能力情況下，她即難以再透過相同方式套利，因而導致2015年間起Alpha等公司遲延履約狀況不斷。

然而，她在走投無路情況下，仍不知收手，竟又夥同陳、楊，以將「預售交易謊稱現貨交易」手法，取得光洋科技原應交貨給豐業銀行450公斤黃金，部分佯做Alpha等公司黃金對光洋科技履約，部分變賣獲利，此部分許女獲利高達4億8千萬元以上，光洋科技所受損失更高達10億以上，數額之高超過證券交易法第171條第2項法定加重構成要件「犯罪獲取之財物或財產上利益金額新台幣1億元」數倍，可見犯罪情節之嚴重。

其中最不可取行為是她離職在即，竟又與豐業銀行成立450公斤黃金預售訂單，其中200公斤由光洋科技另外購買黃金交付，剩餘250公斤均遭她侵占，其貪婪之心，可見一斑。