勾串員警偽造獨居者遺囑盜領遺產 名律師蔡宏燊遭聲押

律師蔡宏燊涉助詐團盜領獨居老人往生後不動產。記者張宏業／攝影

知名律師蔡鴻燊涉與新北市多名里長籌組詐騙集團，利用法律漏洞，盜領無人認領的獨居老人或往生者遺產（含不動產），並找來台北市中山警分局建國派出所警員駱勁達配合查詢個資，2年詐取上億元款項；調查局台北市調處與刑事局昨天搜索47處地點，大規模約談41人到案，台北地檢署漏夜偵訊後今晨聲押蔡鴻燊與共犯吳展榮，駱勁達則預計今天上移送複訊。

今天凌晨適逢凱米颱風來襲，北檢動員多名檢察官漏夜偵訊約15人，訊後命同案被告楊凌峰10萬元交保；其他被告張國忠、吳詠潔、柯乃瑜、李冠儒、葉俊麟、陳信昇、曾宏福、朱柏翰、王品惇、羅雲仕、魏劍秋均以5萬元交保。此外，吳展榮另案被查獲毒品，由士林地檢署偵辦。

檢調追查，蔡鴻燊曾任知名銀行襄理、擅長民事物權案件，他知悉父母或老人過世後，財產依法由被繼承人所繼承，遺產分割前屬於共同共有。但有些獨居長者往生後，若無人繼承遺產，就由遺產管理人向法院聲請至少6個月的公示催告，期滿後仍無人承認繼承，遺產扣除債務和遺贈物，剩餘歸入國庫。

調查局查出，新北市有多起無親屬認領的遺產案，被利用「遺贈物」名義，持偽造的贈與遺囑去戶政機關移轉不動產所有權登記，有些則是冒領動產，蔡宏燊涉協助公證假遺囑，駱勁達利用警察職權查詢往生者個資，2021至2022年間不法盜領遺產上億元，全案依貪汙、依組織犯罪、洩密等罪偵辦。

據了解，檢調昨天搜索時，意外在搜扣資料中發現駱勁達洩密，因此趕在萬案演習結束後，由台北市調查處幹員前往文官學院，緊急拘提正在受訓的駱勁達，駱勁達如何與蔡鴻燊朋分利益待釐清。

據了解，駱勁達在中山分局任職10餘年，身材相當壯碩，他早年任職中山二派出所，之後調任民權一派出所時，因風紀、交往複雜問題，又被調往建國所，沒想到涉及協助詐團盜領遺產被拘捕，令同事相當震驚，他以前有女友也是警職。中山分局指出，針對員警違法違紀案件，均依法究辦，絕不護短。

中山警分局先前才爆發前女警邱薏瑄勾結詐團男友郭之凡、成員郭宣良，利用職權製作不實搜索扣押筆錄，意圖向詐團上游「黑吃黑」侵吞款項，新北地院日前依貪汙等罪重判邱女12年徒刑。