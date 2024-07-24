快訊

聯合報社論／賴清德黨同伐異 民主難道只剩投名狀？

6縣市深夜急轉彎！除1縣市 全台24日皆停班停課 詳細列表一次看

凱米睜開颱風眼！強度達中颱上限直逼強颱 接著3股勢力將衝擊台灣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

勾串員警偽造獨居者遺囑盜領遺產 名律師蔡宏燊遭聲押

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

律師蔡宏燊涉助詐團盜領獨居老人往生後不動產。記者張宏業／攝影
律師蔡宏燊涉助詐團盜領獨居老人往生後不動產。記者張宏業／攝影

知名律師蔡鴻燊涉與新北市多名里長籌組詐騙集團，利用法律漏洞，盜領無人認領的獨居老人或往生者遺產（含不動產），並找來台北市中山警分局建國派出所警員駱勁達配合查詢個資，2年詐取上億元款項；調查局台北市調處與刑事局昨天搜索47處地點，大規模約談41人到案，台北地檢署漏夜偵訊後今晨聲押蔡鴻燊與共犯吳展榮，駱勁達則預計今天上移送複訊。

今天凌晨適逢凱米颱風來襲，北檢動員多名檢察官漏夜偵訊約15人，訊後命同案被告楊凌峰10萬元交保；其他被告張國忠、吳詠潔、柯乃瑜、李冠儒、葉俊麟、陳信昇、曾宏福、朱柏翰、王品惇、羅雲仕、魏劍秋均以5萬元交保。此外，吳展榮另案被查獲毒品，由士林地檢署偵辦。

檢調追查，蔡鴻燊曾任知名銀行襄理、擅長民事物權案件，他知悉父母或老人過世後，財產依法由被繼承人所繼承，遺產分割前屬於共同共有。但有些獨居長者往生後，若無人繼承遺產，就由遺產管理人向法院聲請至少6個月的公示催告，期滿後仍無人承認繼承，遺產扣除債務和遺贈物，剩餘歸入國庫。

調查局查出，新北市有多起無親屬認領的遺產案，被利用「遺贈物」名義，持偽造的贈與遺囑去戶政機關移轉不動產所有權登記，有些則是冒領動產，蔡宏燊涉協助公證假遺囑，駱勁達利用警察職權查詢往生者個資，2021至2022年間不法盜領遺產上億元，全案依貪汙、依組織犯罪、洩密等罪偵辦。

據了解，檢調昨天搜索時，意外在搜扣資料中發現駱勁達洩密，因此趕在萬案演習結束後，由台北市調查處幹員前往文官學院，緊急拘提正在受訓的駱勁達，駱勁達如何與蔡鴻燊朋分利益待釐清。

據了解，駱勁達在中山分局任職10餘年，身材相當壯碩，他早年任職中山二派出所，之後調任民權一派出所時，因風紀、交往複雜問題，又被調往建國所，沒想到涉及協助詐團盜領遺產被拘捕，令同事相當震驚，他以前有女友也是警職。中山分局指出，針對員警違法違紀案件，均依法究辦，絕不護短。

中山警分局先前才爆發前女警邱薏瑄勾結詐團男友郭之凡、成員郭宣良，利用職權製作不實搜索扣押筆錄，意圖向詐團上游「黑吃黑」侵吞款項，新北地院日前依貪汙等罪重判邱女12年徒刑。

中山分局建國所員警駱勁達涉洩密遭檢調約談。圖／讀者提供
中山分局建國所員警駱勁達涉洩密遭檢調約談。圖／讀者提供
涉盜領往生者遺產的業者王煜堤。記者張宏業／攝影
涉盜領往生者遺產的業者王煜堤。記者張宏業／攝影
涉盜領往生者遺產的業者吳詠潔。記者張宏業／攝影
涉盜領往生者遺產的業者吳詠潔。記者張宏業／攝影
涉盜領往生者遺產的業者張國忠。記者張宏業／攝影
涉盜領往生者遺產的業者張國忠。記者張宏業／攝影
涉盜領往生者遺產的業者李冠儒。記者張宏業／攝影
涉盜領往生者遺產的業者李冠儒。記者張宏業／攝影
涉盜領往生者遺產的業者吳詠潔。記者張宏業／攝影
涉盜領往生者遺產的業者吳詠潔。記者張宏業／攝影

盜領 遺產

延伸閱讀

追詐團追出命案 嘉檢聲押車手獲准

驚！中山分局員警涉詐不動產 疑勾結詐團偽造遺囑

詐團剋星！台中郵局聽到5個字 保住6旬阿嬤的老本

獵人頭公司詐104銀行10萬筆個資 智誠負責人聲押交保

相關新聞

勾串員警偽造獨居者遺囑盜領遺產 名律師蔡宏燊遭聲押

知名律師蔡鴻燊涉與新北市多名里長籌組詐騙集團，利用法律漏洞，盜領無人認領的獨居老人或往生者遺產（含不動產），並找來台北市...

玉井真理佛堂縱火案 犯人因「腳痛」自首 猜猜法官怎麼說

男子曾文彥約4年多在台南市玉井區真理佛堂縱火，造成7死悲劇。台南高分院合議庭認為，一審雖認為曾因腳痛難耐，並非基於真心悔...

涉貪宣判延期！高虹安宣布放颱風假 市民高喊「虹安無罪」

凱米颱風步步進逼，新竹市政府今天晚間8點宣布明天停班課。新竹市長高虹安也在臉書同步停班課消息，短短不到半小時，湧入大批網...

拿死者來賺錢太缺德！板殯火化場技工集體收賄 21人判刑

俗稱板殯的新北市殯儀館火化場21名技工，在兼任領班席尊德帶頭並分配工作下，自2020年2月至2023年1月間，涉嫌收受殯...

空服員罷工17天 長榮航求償再敗

桃園市空服員職業工會二○一九年發起長榮航空空服員罷工，長達十七天落幕，長榮航空向工會、十二名工會幹部及成員提出非法罷工損...

士官長救人殉職 空勤直升機正副駕駛二審無罪

海巡署特勤士官長柯博承六年前搭空中勤務總隊直升機救援海上身體不適貨輪船長，吊掛時撞擊海面重傷殉職，時任空勤總隊台北基地A...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。