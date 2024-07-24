快訊

6縣市深夜急轉彎！除金門外 全台24日皆停班停課 詳見列表

聽新聞
test
0:00 / 0:00

空服員罷工17天 長榮航求償再敗

聯合報／ 記者王宏舜／台北報導

桃園市空服員職業工會二○一九年發起長榮航空空服員罷工十七天落幕。本報資料照片
桃園市空服員職業工會二○一九年發起長榮航空空服員罷工十七天落幕。本報資料照片

桃園市空服員職業工會二○一九年發起長榮航空空服員罷工，長達十七天落幕，長榮航空向工會、十二名工會幹部及成員提出非法罷工損害賠償訴訟，求償三千四百萬元，台北地方法院判長榮航空敗訴。長榮航空上訴，台灣高等法院認定罷工行動未違法，昨判上訴駁回；可上訴。

高院認為，罷工經工會會員投票，經過半數會員同意，罷工的主體及程序均合法，工會雖招收桃園市以外的長榮空服員為會員，但就算扣除，對罷工的投票結果也無任何影響。高院指出，工會於調解時提出增設勞工董事訴求，經調解而不成立，未違反勞資爭議處理法規定，也沒違反誠信原則；有關設置勞工董事、限制外籍組員服勤人數條款，屬勞資爭議處理法的「勞動條件」。

高院認定，罷工非強暴、脅迫、妨礙長榮航空員工行使權利，無妨害員工進出公司，設置罷工糾察線也不是以損害長榮航空為主要目的，未犧牲長榮航空利益以圖利空服員工會，依勞資爭議處理法規定，長榮航空求償無據，駁回上訴。

桃園市空服員職業工會是在二○一九年提出外站津貼費等八項訴求，和長榮航空三度協商破局，同年六月廿日下午四點宣布罷工，並於桃園南崁長榮航空總公司大門口拉起罷工糾察線，園區內約超過一千名員工無法正常上下班。

罷工次日，長榮航空委任律師提告，認為工會違法罷工，嚴重影響公司營收、聲譽、財產損失，以公司一天損失營業收入為請求基礎，以尼莎颱風期間全面停飛損害為依據請求，一日損失三千四百萬元，請求工會、工會理事長、全體理監事共十二人連帶賠償。

空服員 罷工 長榮

延伸閱讀

空服員罷工17天 長榮航空向工會、幹部求償3400萬元再吞敗

恐丟工人選票？美卡車司機工會可能不支持 拜登選情再度拉警報

長榮洛杉磯-桃園航班異常 起飛後又折返

三星市值已大幅落後台積電　成立55年韓國員工首次大罷工

相關新聞

北市警涉查個資 偽造遺囑奪產

台北市中山警分局建國派出所警員駱勁達涉勾結詐騙集團、律師、新北市多名里長，查詢個人資料協助詐團偽造過世老人遺囑辦理不動產...

玉井真理佛堂縱火案 犯人因「腳痛」自首 猜猜法官怎麼說

男子曾文彥約4年多在台南市玉井區真理佛堂縱火，造成7死悲劇。台南高分院合議庭認為，一審雖認為曾因腳痛難耐，並非基於真心悔...

涉貪宣判延期！高虹安宣布放颱風假 市民高喊「虹安無罪」

凱米颱風步步進逼，新竹市政府今天晚間8點宣布明天停班課。新竹市長高虹安也在臉書同步停班課消息，短短不到半小時，湧入大批網...

拿死者來賺錢太缺德！板殯火化場技工集體收賄 21人判刑

俗稱板殯的新北市殯儀館火化場21名技工，在兼任領班席尊德帶頭並分配工作下，自2020年2月至2023年1月間，涉嫌收受殯...

空服員罷工17天 長榮航求償再敗

桃園市空服員職業工會二○一九年發起長榮航空空服員罷工，長達十七天落幕，長榮航空向工會、十二名工會幹部及成員提出非法罷工損...

士官長救人殉職 空勤直升機正副駕駛二審無罪

海巡署特勤士官長柯博承六年前搭空中勤務總隊直升機救援海上身體不適貨輪船長，吊掛時撞擊海面重傷殉職，時任空勤總隊台北基地A...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。