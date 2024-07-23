擄人妻勒索400萬美元！3嫌被抓 全推給神祕「王董」

新北市3男以黃姓男子欠債為名，3月間在三重區擄走黃男妻子，並勒贖400萬美元。示意圖／路透

新北市陳姓、楊姓與林姓等3名男子假借黃姓男子欠債名義，3月間在三重區擄走黃男的妻子，並向黃男勒贖400萬美元，新北地檢署檢察官今天依擄人勒贖罪嫌起訴3人。

檢警調查，陳男與身分不詳的「王董」合作，今年3月間找來楊男與林男共同謀劃綁架黃男的妻子，並計劃向黃男勒索400萬美元。

檢警查出，陳男、楊男與林男3月19日先至黃妻住處附近「場勘」，確認黃妻遛狗路線後，陳男與楊男隔天上午11時許再度驅車前往，並在新北市三重區集美街內看到遛狗的黃妻後，隨即強拉黃妻上車，再以黑色口罩遮住黃妻眼部，並取出黃妻手機SIM卡，以避免被警方定位。

檢警追查，楊男並同步通知「王董」已將黃妻帶上車，再由「王董」聯繫黃男，要求支付贖金400萬美元。

檢警查出，陳男與楊男將黃妻帶到陳男住處後，林男也隨即到場，並由3人輪流監管黃妻，過程中還向黃妻供稱是受「王董」委託追債，才向黃男要贖金。

黃男報警後，警方於同日傍晚5時許成功營救黃妻，並拘提陳男、楊男與林男到案。陳男與楊男供稱只是幫「王董」討錢，沒有要擄人勒贖；林男則否認犯行，並稱自己從事不動產工作，是陳男找他去聊天，但他沒有與黃妻談話，警察到場才知道發生什麼事。

新北地檢署檢察官認為，黃男證稱沒有在外欠債，陳男也無法提供黃男欠「王董」債務的證據，擄走對象更不是他們所稱欠債的當事人，且依林男使用手機行動數據，可知道林男曾在案發前至在案發現場逗留數小時，且也有共同監管黃妻等，因此足認3人是假借受「王董」委託追債而行擄人勒贖之實，因此依涉犯刑法擄人勒贖罪嫌起訴3人。