唐治平下周一再認母遺體 死亡證明書罕見註明：不得火葬

藝人唐治平母親死亡案，士林地檢署檢察官評估此特殊個案，雖經齒模比對確認死者身分，但家屬尚未認領，因此日前開立相驗屍體證明書給淡水警方二度公告招領，且罕見註記「不得火葬」，公告期滿後，則以「土葬」領屍收埋。今唐治平赴士檢作證，雖未領回遺體，但已和檢察官約好7月29日，至新北殯儀館再看一次遺體，全案下周一見真章。

士檢指出，唐治平母案較為特殊，雖經齒模比對確認死者身分，但家屬尚未認領，因此日前開立相驗屍體證明書給淡水警方，18日二度公告招領，期限至24日，且在相驗屍體證明書上，罕見註記「不得火葬」。若家屬在期限內，未出面認領，將協調殯葬處以「土葬」公墓處理後事，若取得家屬委託書，才可以依循火葬程序。

全案起源於，今年6月3日唐母陳屍租屋處社區頂樓，唐治平認為遺體不是他母親，遺體身上有唐家的鑰匙與磁扣，唐治平看監視器畫面，確認電梯裡的是母親，但認為頂樓陳屍者非母親。唐在地檢署外指出，遺體頭髮長度與母親一樣，但身穿綠色衣服褲子，他這輩子沒看過母親穿綠衣，警方當時撥開遺體頭髮，他當場嚇了一跳。

檢警懷疑死者為唐母，透過唐母生前至牙科的就診紀錄，調取做假牙必拍的Ｘ光片，經齒模比對，確認死者為唐母，全案交由淡水警方通知家屬，且依規定二度公告、收埋，公告招領期限至本月24日為止。

今唐治平至地檢署表示，檢察官有解釋屍體過一段時間面容會發脹，他母親是有名的腿細手，但遺體手腳粗且皮膚粗糙，為了確認遺體是否為母親，他已和檢察官約好7月29日，至新北殯儀館再看一次遺體，若確認無誤就會認領遺體。