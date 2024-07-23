賊星該敗！國道翻車 彰檢破獲大規模非法掩埋

彰化縣大欣公司涉嫌合法掩護非法，與另兩家公司訂立三方契約，收取並調派車輛運送摻雜土方及石塊的廢塑膠混合物到處非法掩埋，其中一輛曳引車在國道翻覆，非法勾當東窗事發。全案經彰化地檢署偵結，依違反廢棄物清理法提起公訴。

起訴書指出，弘錩營造公司承攬台中市明傳產業園區開發計畫公共設施工程，施工期間發現遭掩埋大量事業廢棄物，2022年4月間營建署發函解釋那是非公告可再利用的事業廢棄物。

弘錩找上公告再利用事業廢棄物的再利用機構大欣公司，承包從明傳產業園區挖出的廢棄物，以協助規避上億元處理費。大欣向台中市環保局假稱有利用的能力及意願，刻意包裝為可供再利用的廢塑膠，進而尋找非法掩埋地點或回填自家廠區。

大欣合法掩護非法，與弘錩營造、祐立資源再利用公司簽立「廢塑膠委託清除處理合約」，清除明傳產業園區挖出的大量廢棄物，載往線西鄉、嘉義縣鹿草鄉等地非法掩埋。

廢棄物2022年6月間運送到高雄縣三民區傾倒但被退運，回程在國三翻車打橫，廢塑膠混合物全數散落車道地面，南投縣環保局派員到場稽查，除查獲非法清除，也讓明傳產業園區廢塑膠混合物到處非法掩埋曝光。

彰化地檢署接獲檢舉後啟動「檢警環」平台機制，檢察官林裕斌指揮保七總隊第三大隊中區中隊會同彰化縣環境保護局進行長期監控及蒐證，2022年11月一名王姓警員被發現跟監，許姓曳引車司機竟夥同黃男等3人分駛三輛車前後包夾王姓警員的偵防車，拿棍棒、鏟子恐嚇不下車就「給你好看」，然後強開車鬥拉扯，造成王員左胸挫傷及上衣破損，幸好王員緊急倒車離開。