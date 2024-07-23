指何志偉涉黑挨告 王世堅、莊瑞雄獲不起訴確定

民進黨立委莊瑞雄、王世堅（圖）指稱總統府副秘書長何志偉與黑道有關挨告，高檢署今不起訴確定。記者胡經周／攝影

民進黨立委莊瑞雄、王世堅指稱總統府副秘書長何志偉與黑道有關，被何志偉提告違反選罷法等罪，獲士檢不起訴處分，何志偉聲請再議；高檢署今天駁回再議，不起訴確定。

士林地檢署不起訴處分指出，時任立委的何志偉主張，民進黨黨內初選期間，同黨立委莊瑞雄於民國112年4月間，陸續發表「很多黑道根本是何志偉家族引進民進黨的」等不實言論。

此外，何志偉認為，時任台北市議員的王世堅於112年3月至4月間，接續發表「我信賴但是不信邪」，暗指「賴」是賴清德，「邪」是何志偉等不實言論，並以「惡魔」一詞公然侮辱他。

何志偉認為，莊瑞雄、王世堅的不實言論已侵害他的名譽權，因此向2人提告刑法加重誹謗及違反公職人員選舉罷免法的意圖使人不當選等罪。

檢察官認為，王世堅所使用語詞為一般通稱，未具體明指對象；惡魔一詞雖用字不當，但屬王世堅對特定事件的個人主觀意見評述，難認其有辱何志偉的主觀犯意。

檢察官也指出，莊瑞雄所發表的言論，雖令何志偉感到不快，但所陳述事項屬選民欲深入了解的事宜，且有相當事實根據為基礎」，非出於惡意虛構或無中生有，應屬於適當評論範圍。

檢察官認定，王世堅、莊瑞雄罪嫌不足，日前將2人不起訴處分。何志偉不服，向台灣高等檢察署聲請再議；經高檢署審查後，認為何志偉聲請再議無理由，駁回，2人均獲不起訴確定。