追詐團追出命案 嘉檢聲押車手獲准

嘉義縣警方逮捕1名詐欺車手林姓男子，檢警發現林男投入詐團多年，且被列一起命案嫌疑人，嘉檢聲押獲准。示意圖／聯合報系資料照片

嘉義縣警方昨天逮捕1名詐欺車手林姓男子，檢警發現林男投入詐團多年，今年初因詐欺案遭判2年徒刑，還有他案審理中，且被警列北部一起命案嫌疑人，嘉檢今天聲押獲准。

嘉義縣警察局民雄分局表示，民眾被詐欺集團詐騙的手法層出不窮，警方也一直利用各種方式宣導反詐騙，希望民眾從中了解詐騙的各種手段，防止受騙。

警方指出，嘉義縣一名民眾日前在網路陷入詐欺集團假投資、真詐財的圈套，因曾獲悉反詐騙宣傳訊息，對於獲利半信半疑，日前向民雄分局請教，知悉這是詐騙手法，在與警方配合下，於昨天在車站準備面交現金新台幣70萬元時，警方當場逮捕從桃園南下取款的車手林姓男子。

檢警表示，30餘歲的林男，曾加入多個詐欺集團，並負責調度及聯繫各車手及把風人員配置，今年1月間才遭台北地方法院判處有期徒刑2年，案件上訴中；另外涉及的其他案件，還在審理中；且北部近期發生的一起命案，林男則被警方列為嫌疑人，尚在調查中。因此，檢方複訊後，向嘉義地方法院聲請羈押。

嘉義地方法院表示，林男涉詐欺取財未遂等罪嫌重大；林男涉及其他案件，曾5次無正當理由未到偵查或審理庭，經發布通緝才緝獲，顯然面對司法案件，有逃亡之虞，再參酌林男使用假的工作證及收據向被害人收款，犯罪情節嚴重，羈押林男並不違反比例原則，因此，裁定羈押。