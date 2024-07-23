玉井真理佛堂縱火案 犯人因「腳痛」自首 猜猜法官怎麼說

男子曾文彥約4年多在台南市玉井區真理佛堂縱火，造成7死悲劇。台南高分院合議庭認為，一審雖認為曾因腳痛難耐，並非基於真心悔悟自首，不予減刑，科處死刑，但曾確實於案發後逃離案發現場的路旁，主動向馳援的員警坦承為放火者，符合刑法自首要件，應予減刑，更二審判處曾無期徒刑，褫奪公權終身。

二審合議庭針對曾生活狀況、品行、智識程度、犯後態度及未來社會復歸可能性、再犯可能性及更生矯正教化可能性等，曾囑託台南療養院對被告進行量刑前調查鑑定，鑑定團隊包括由司法精神專科醫師、臨床心理師，以及社工師等三種專業人士共同組成，並再委請警察大學犯罪防治學系關於矯正教化與犯罪預防專業的教授補充鑑定。

判決理由指出，綜合鑑定結果及卷內資料，合議庭法官認為，曾有反社會型人格障礙症，雖有部分改變意願及主動反思的能力，將來並非全無行為改變之可能性，然若被告未來欠缺家庭及社會整體支援系統，則其反社會型人格障礙症造成性格及特質，未來再犯殺人等重大案件的可能性仍極高，且其更生矯正改變的可能性甚微，並無再向下調整被告量刑餘地。