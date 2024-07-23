幼兒園性侵案外案！新舊園長法律大戰 侵占、傷害怎麼回事？

台北市某私立幼稚園性侵案延燒，涉案的男老師涉嫌性侵女童遭起訴後，其母、時任園長也遭教育局停職，由另一名大股東接手擔任代理園長。前園長不滿，提告代理園長涉嫌侵占、強制及傷害等罪，台北地檢署偵辦後，已依涉犯過失傷害起訴代理園長，侵占、強制罪方面則處分不起訴。

去年8月間，北檢起訴這名男老師，他的母親原為該所幼兒園園長，教育局將她停職，幼兒園由身處海外的大股東接手，擔任代理園長。

前園長遭停職後，不滿代理園長接手幼兒園，認為代理園長侵占公司大、小章，兩人也曾發生爭執，過程時發生拉扯，導致前園長受傷，當時前園長的女兒在場，將兩人爭吵過程錄影保存，前園長事後赴醫院驗傷。檢方偵辦，日前依過失傷害起訴代理園長，涉犯侵占罪及強制罪部分，處分不起訴。

事件源於，2023年7月間，一名在案發幼兒園就學的女童返家後，與母親聊及男老師會摸自己下體，其母聽聞後，持女兒房間錄有母女對話的監視畫面，作為證據報警。

檢警偵辦發現，這名男老師曾當著所有學童的面犯案，不少學童都親眼看過他伸出狼爪。案發的私立幼稚園非知名連鎖業者，涉案男老師為園長之子，被害者均為4歲至5歲的女童，有6名女童遭性侵。同年8月間，檢方依對未成年違反意願猥褻、加重強制性交等罪起訴該名男老師。