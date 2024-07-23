快訊

不斷更新／中颱凱米來勢洶洶！最新動向、影響地區一次看

板殯火化場技工爆集體收賄 領班帶頭…21人貪逾3千萬遭判刑

【巴黎奧運整理包】直播平台有哪些？一次看中華隊奪牌焦點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

幼兒園性侵案外案！新舊園長法律大戰 侵占、傷害怎麼回事？

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

台北市某私立幼稚園性侵案延燒，涉案的男老師涉嫌性侵女童遭起訴後，其母、時任園長也遭教育局停職，由另一名大股東接手擔任代理園長。前園長不滿，提告代理園長涉嫌侵占、強制及傷害等罪，台北地檢署偵辦後，已依涉犯過失傷害起訴代理園長，侵占、強制罪方面則處分不起訴。

去年8月間，北檢起訴這名男老師，他的母親原為該所幼兒園園長，教育局將她停職，幼兒園由身處海外的大股東接手，擔任代理園長。

前園長遭停職後，不滿代理園長接手幼兒園，認為代理園長侵占公司大、小章，兩人也曾發生爭執，過程時發生拉扯，導致前園長受傷，當時前園長的女兒在場，將兩人爭吵過程錄影保存，前園長事後赴醫院驗傷。檢方偵辦，日前依過失傷害起訴代理園長，涉犯侵占罪及強制罪部分，處分不起訴。

事件源於，2023年7月間，一名在案發幼兒園就學的女童返家後，與母親聊及男老師會摸自己下體，其母聽聞後，持女兒房間錄有母女對話的監視畫面，作為證據報警。

檢警偵辦發現，這名男老師曾當著所有學童的面犯案，不少學童都親眼看過他伸出狼爪。案發的私立幼稚園非知名連鎖業者，涉案男老師為園長之子，被害者均為4歲至5歲的女童，有6名女童遭性侵。同年8月間，檢方依對未成年違反意願猥褻、加重強制性交等罪起訴該名男老師。

該名男老師遭起訴後，法院審理，將於8月中旬宣判。檢方持續偵辦，先前再執行第二次搜索，從手機等設備扣得數百部偷拍的女童性影像，形式包括照片及影片，至今逾20名女童受害，全案偵辦中。

台北市信義區一家私立幼兒園爆發園長兒子狼師對多名幼童性侵案件，日前幼兒園鐵門遭人噴漆寫上不雅字眼，由於目前該處幼兒園及托嬰中心已是新業者在經營，趕緊僱人清除噴漆字樣。圖／聯合報系資料照片
台北市信義區一家私立幼兒園爆發園長兒子狼師對多名幼童性侵案件，日前幼兒園鐵門遭人噴漆寫上不雅字眼，由於目前該處幼兒園及托嬰中心已是新業者在經營，趕緊僱人清除噴漆字樣。圖／聯合報系資料照片

侵占 幼兒園

延伸閱讀

幼兒園性侵案疑爆內神通外鬼 教育局查案為何私LINE園方？

北市遭爆協助幼園性侵案首例拖29天 蔣萬安：我會全面承擔

不漏接幼兒性平.. 蔣萬安3精進方案：通報就停職停聘停止契約

幼兒園性侵案議員質疑借殼上市 北市：不會有空間

相關新聞

母親遺體冰存50天 唐治平趕萬安演習前赴地檢提3點詭異質疑

藝人唐治平的母親今年6月3日遭發現陳屍住家社區頂樓，迄今遺體冰存殯儀館50天，唐當時堅持女屍不是媽媽，不願領回遺體，直到...

4人替郭台銘連署送米酒遭起訴 檢：宣傳物30元以下僅為參考例舉

時任郭台銘新北市新店區中正連署站負責人吳信慧、督導謝明樵和傅友辰，以及負責發放物資的周時雄等人，涉嫌於去年連署期間，宣傳...

違停害死人！高雄男害女騎士擦撞不治 撤銷緩刑、改判4個月

鄭姓詐騙集團成員在路口違停佔據一半車道，致劉姓機車女騎士與另名張姓騎士擦撞，劉婦送醫不治，鄭男一審被依過失致死罪判3月、...

玉井真理佛堂縱火案 犯人因「腳痛」自首 猜猜法官怎麼說

男子曾文彥約4年多在台南市玉井區真理佛堂縱火，造成7死悲劇。台南高分院合議庭認為，一審雖認為曾因腳痛難耐，並非基於真心悔...

幼兒園性侵案外案！新舊園長法律大戰 侵占、傷害怎麼回事？

台北市某私立幼稚園性侵案延燒，涉案的男老師涉嫌性侵女童遭起訴後，其母、時任園長也遭教育局停職，由另一名大股東接手擔任代理...

拿死者來賺錢太缺德！板殯火化場技工集體收賄 21人判刑

俗稱板殯的新北市殯儀館火化場21名技工，在兼任領班席尊德帶頭並分配工作下，自2020年2月至2023年1月間，涉嫌收受殯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。