打擊綠能蟑螂 廉政署調查32案

廉政署為推動透明廉潔綠能產業，於2021年規劃「政風機構辦理妨害綠能產業發展相關犯罪專案計畫」，揪出各類妨害綠能產業發展的綠能蟑螂，避免不當外力介入，廉政署長馮成今舉行113年查處業務策進會議，邀集相關政風機構與會，打擊綠能產業犯罪。

廉政署督請全國各政風機構積極蒐報相關不法外力干擾綠能產業發展情資，就廠商陳情、屢遭檢舉、民代質詢、審計機關查核、媒體關注之綠能議題或稽審異常案件，深入查察有無不法或不當情事，跨域統合政風量能，強化共同打擊妨害綠能產業發展犯罪相關防制作為。迄至今年6月30日止，廉政署蒐報案關不法情資計32案，其中「函送一般非法」案件計14案、「發掘貪瀆線索」案件計18案，前開案件經提起公訴者計3案，其餘案件正在偵辦中。

廉政署指出，賴清德總統就職即以「清廉勤政，建立開放透明的政府」為目標，行政院長卓榮泰於今年7月15日主持中央廉政委員會第28次會議，表達貪瀆零容忍的決心，期許廉政署發揮打擊妨害綠能產業發展犯罪的助力，法務部長鄭銘謙關注打擊妨害綠能產業發展犯罪外，期許廉政署應預防先行，肅貪為輔、發揮團隊作戰，強化肅貪能量。

馮成上任廉政署長之後，指示辦理113年查處業務策進會議，邀集和綠能工程有關的機關政風機構查處主管與會，馮成勉勵同仁積極整合政風打擊綠能產業犯罪，提醒妨害綠能犯罪態樣，如：公務員利用審核權限向業者強索回扣或收受賄賂、以工程承攬名義相互勾結分贓、假環保或抗爭之名變相要求交付回饋金或補償金等。