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違停害死人！高雄男害女騎士擦撞不治 撤銷緩刑、改判4個月

中央社／ 記者洪學廣高雄23日電

示意圖／ingimage
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鄭姓詐騙集團成員在路口違停佔據一半車道，致劉姓機車女騎士與另名張姓騎士擦撞，劉婦送醫不治，鄭男一審被依過失致死罪判3月、緩刑2年；二審改判4月，撤銷緩刑確定。

一審高雄地方法院簡易庭審理後，審酌鄭男任意停車肇生事故，致劉婦不幸死亡，念在犯後坦承犯行，且已與被害者家屬和解賠償完畢，家屬也同意請求從輕量刑，據此，依過失致死等罪判有期徒刑3個月、緩刑2年。

不過，高雄地檢署檢察官上訴後，二審審理期間鄭男又涉加入詐騙集團案件，遭依組織犯罪條例等罪判刑1年10月確定；二審高雄地院法官據此改認不符緩刑要件，改判有期徒刑4個月，撤銷緩刑。全案確定。

判決指出，鄭男民國110年3月28日上午將自小客車違停高雄林園區忠孝西路與文化街交叉路口，車輛整整佔據一半車道，導致劉婦騎車行經時為閃避鄭男自小客車，與另名張婦擦撞，劉婦經送醫發現胸骨、肋骨多處骨折，最後宣告不治。

詐騙集團 車道 過失致死

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