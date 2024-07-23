教召未為何無罪？嘉義男身不由己 沒收到召集令
嘉義縣蔡姓男子因違反教育召集被嘉檢起訴，嘉義地院審理，因嘉義後備指揮部送達召集令至其住所，因當時蔡男遭羈押，並未囑託監所長官，送達未完備，判處蔡男無罪；可上訴。
嘉義地方法院判決書指出，蔡男為為後備軍人，嘉義後備指揮部實施教育召集，蔡男應於去年5月15日應教育召集5日，去年4月7日召集令送達至蔡男住所，其父以電話通知應教育召集，事後，蔡男無故逾應召期限2日，案經嘉義後備指揮部移送嘉義地檢署偵辦，依妨害兵役治罪條例起訴。
嘉義地院表示，依兵役施行法明文規定，召集令送達應於其住所，對於後備軍人在監所者，應囑託監所的長官；蔡男於去年3月20日至4月13日因案被羈押在台中看守所，嘉義後備指揮部於去年4月7日送達召集令，應囑託台中看守所的長官，但僅送達其住所而已。
蔡男坦承起訴書的客觀事實，但堅詞否認有妨害教育召集的犯行，供稱當時因遭羈押，返回住所才知道有召集令。
嘉義地方法院指出，這起案件檢察官所提的證據不足以證明蔡男涉及妨害教育召集犯行，因此判處無罪。
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