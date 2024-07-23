母親遺體冰存50天 唐治平趕萬安演習前赴地檢提3點詭異質疑

藝人唐治平的母親今年6月3日遭發現陳屍住家社區頂樓，迄今遺體冰存殯儀館50天，唐當時堅持女屍不是媽媽，不願領回遺體，直到檢察官經「齒模比對」確認死者身分，交由淡水警方通知家屬，且公告招領期限至明日為止。今唐治平下午1時許抵達士林地檢署作證，提出三點詭異，其中質疑為何齒模要驗1個多月？最後他還說「我什麼時候變成巨星？大家對我很熱情」。

今適逢萬安演習，唐治平在下午1時30許抵達地檢署，他稱檢方通知他來沒有事由，他要確認今天出庭作證事由，且提出提出三點詭異。一，為何檢警先跟媒體說，而沒有通知我。二，為何台灣驗齒模要驗1個多月？。三，母親因政治偏見沒有在台大醫院就診，如何能調閱齒模紀錄，對此很訝異。

唐治平強調，他要嚴正聲明，上次在士林地檢署外對媒體公開接觸，當時他稱遺體不是我媽媽，檢警稱如果確認不是家屬，要簽同意書，他們會處理掉，那之後檢警沒有跟我進一步接觸，媒體寫的不驗ＤＮＡ都是不實的。

唐治平說，我什麼時候變成巨星？大家對我很熱情。對於保險金金額不便透露，保險業務大哥日前聯繫他，他若領了保險金，扣除先前向保險公司的借款，還是有一定金額。

全案起源於，上月3日唐母陳屍租屋處社區頂樓，唐治平無法接受母親死亡，狀態不穩定，遺體身上有唐家的鑰匙與磁扣，唐治平看監視器畫面，確認電梯裡的是母親，但稱頂樓陳屍者非母親。唐日前在地檢署外指出，遺體頭髮長度與母親一樣，但母親沒又綠色衣服，警方撥開遺體頭髮，他當場嚇了一跳。